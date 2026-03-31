Эксперт назвал уступку США по блокаде Кубы имиджевым ходом

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Уступка США в отношении блокады Кубы и пропуск российского танкера на остров являются имиджевым ходом Вашингтона на фоне конфликта на Ближнем Востоке, поделился мнением с РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков.
"На фоне иранской кампании (пропуск танкера на Кубу - ред.) это одновременно имиджевый ход со стороны Соединенных Штатов. Они хотят надеть маску более благоприятного, доброго соседа", - сообщил эксперт.
Пятаков считает, что США идут на тактические уступки, которые позволяют почерпнуть выгоды и Гаване, и Москве, и Вашингтону.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что тема доставки российских нефтепродуктов на Кубу заблаговременно поднималась в ходе контактов с США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.