Минобороны сообщило о потере связи с самолетом Ан-26 над Крымом

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26 над Крымом, сообщили в Минобороны.

Судьба экипажа неизвестна, однако поражающего воздействия по самолету не было. В предполагаемый район происшествия направили поисково-спасательные группы.