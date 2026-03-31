Рейтинг@Mail.ru
Кросби восстановился после травмы и сыграет с "Айлендерс"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
01:46 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/krosbi-2083893408.html
Кросби восстановился после травмы и сыграет с "Айлендерс"
Кросби восстановился после травмы и сыграет с "Айлендерс"
хоккей
спорт
сидни кросби
евгений малкин
нью-йорк айлендерс
питтсбург пингвинз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928146476_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2dd756287a9749f8377e2a09e3c40497.jpg
https://ria.ru/20260331/dandon-2083886535.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928146476_59:0:1499:1080_1920x0_80_0_0_6c747b55713c2d02e2109fc2d8dd6635.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© Фото : nhl.com/penguinsХоккеист "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Канадский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби восстановился после травмы нижней части тела и примет участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Айлендерс", сообщается на странице пресс-службы "пингвинов" в соцсети X.
Встреча пройдет в ночь на 31 марта и начнется в 02:00 по московскому времени.
31 марта 2026 • начало в 02:00
Завершен
Айлендерс
3 : 8
Питтсбург
21:27 • Андерс Ли
(Адам Боквист, Жан-Габриэль Пажо)
22:56 • Мэтью Барзал
(Калум Ричи, Адам Боквист)
29:17 • Брэйден Шенн
(Мэтью Барзал, Калум Ричи)
26:41 • Эльмер Сёдерблум
(Коннор Девар, Ноэль Аччиари)
31:01 • Рикард Ракелл
(Брайан Раст, Паркер Вотерспун)
33:29 • Райан Ши
(Энтони Манта, Сидней Кросби)
34:35 • Энтони Манта
(Justin Brazeau, Паркер Вотерспун)
37:18 • Энтони Манта
(Justin Brazeau, Кристфер Летанг)
46:06 • Эйвери Хейс
(Benjamin Kindel, Томас Новак)
47:54 • Рикард Ракелл
(Justin Brazeau, Самуэль Жирар)
56:16 • Брайан Раст
(Сидней Кросби, Кристфер Летанг)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Кросби получил травму в начале второго периода матча против "Оттавы Сенаторз" (4:3 Б) 27 марта. Из-за повреждения 38-летний форвард пропустил игру с "Даллас Старз" (3:6).
Ранее капитан "Питтсбурга" и сборной Канады пропустил 11 игр из-за травмы, полученной 18 февраля в четвертьфинальном матче зимних Олимпийских игр 2026 года против сборной Чехии (4:3 ОТ). Он вернулся на лед 18 марта в матче против "Каролины".
Одноклубник Кросби россиянин Евгений Малкин, который ранее возобновил тренировки после травмы верхней части тела, не сыграет против "островитян". 39-летний российский нападающий пропустит четвертый матч подряд.
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    СКА
    6
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Мали
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Швеция
    Польша
    3
    2
  • Футбол
    Пенальти
    Босния и Герцеговина
    Италия
    1
    1
  • Футбол
    Пенальти
    Чехия
    Дания
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Косово
    Турция
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала