Кросби восстановился после травмы и сыграет с "Айлендерс"

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Канадский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби восстановился после травмы нижней части тела и примет участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Айлендерс", сообщается на странице пресс-службы "пингвинов" в соцсети X.
Встреча пройдет в ночь на 31 марта и начнется в 02:00 по московскому времени.
Завершен
21:27 • Андерс Ли
22:56 • Мэтью Барзал
(Калум Ричи, Адам Боквист)
29:17 • Брэйден Шенн
(Мэтью Барзал, Калум Ричи)
26:41 • Эльмер Сёдерблум
31:01 • Рикард Ракелл
33:29 • Райан Ши
34:35 • Энтони Манта
(Justin Brazeau, Паркер Вотерспун)
37:18 • Энтони Манта
(Justin Brazeau, Кристфер Летанг)
46:06 • Эйвери Хейс
(Benjamin Kindel, Томас Новак)
47:54 • Рикард Ракелл
(Justin Brazeau, Самуэль Жирар)
56:16 • Брайан Раст
Кросби получил травму в начале второго периода матча против "Оттавы Сенаторз" (4:3 Б) 27 марта. Из-за повреждения 38-летний форвард пропустил игру с "Даллас Старз" (3:6).
Ранее капитан "Питтсбурга" и сборной Канады пропустил 11 игр из-за травмы, полученной 18 февраля в четвертьфинальном матче зимних Олимпийских игр 2026 года против сборной Чехии (4:3 ОТ). Он вернулся на лед 18 марта в матче против "Каролины".
Одноклубник Кросби россиянин Евгений Малкин, который ранее возобновил тренировки после травмы верхней части тела, не сыграет против "островитян". 39-летний российский нападающий пропустит четвертый матч подряд.