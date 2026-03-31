Кросби восстановился после травмы и сыграет с "Айлендерс"

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Канадский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби восстановился после травмы нижней части тела и примет участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Айлендерс", сообщается на странице пресс-службы "пингвинов" в соцсети X.

Встреча пройдет в ночь на 31 марта и начнется в 02:00 по московскому времени.

Ранее капитан "Питтсбурга" и сборной Канады пропустил 11 игр из-за травмы, полученной 18 февраля в четвертьфинальном матче зимних Олимпийских игр 2026 года против сборной Чехии (4:3 ОТ). Он вернулся на лед 18 марта в матче против "Каролины".