Козлов ожидает кадровых изменений в "Динамо" после вылета из плей-офф КХЛ

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского хоккейного клуба "Динамо" Вячеслав Козлов заявил журналистам, что в команде, вероятно, произойдут кадровые изменения.
"Бело-голубые" проиграли минскому "Динамо" в четырех матчах серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и завершили свое участие в сезоне-2025/26. По ходу регулярного чемпионата московская команда расторгла контракт с Алексеем Кудашовым и назначила на пост главного тренера Козлова, который ранее был ассистентом Кудашова.
"Думаю, нынешний проект "Динамо" изжил себя, и клубу нужна перестройка. Этот состав собирался давно, в нем много возрастных игроков. Вероятно, будут изменения. В том числе и в тренерском штабе. Сейчас сложно что-то предугадать. Когда меня утвердили главным тренером, мне поставили цель — выход в финал Кубка Гагарина. Решение клуба об отставке Алексея Кудашова было болезненным. Я как мог пытался повлиять на это решение, но не всегда возможно влиять на эти процессы. Этот вопрос не ко мне", - сказал Козлов.
"Те же грабли": Жамнов объяснил поражение от "Локомотива"
30 марта, 23:12