Россияне смогут увидеть взрыв кометы, которая разрушится у Солнца - РИА Новости, 31.03.2026
20:15 31.03.2026
Россияне смогут увидеть взрыв кометы, которая разрушится у Солнца
Россияне смогут увидеть взрыв кометы, которая разрушится у Солнца - РИА Новости, 31.03.2026
Россияне смогут увидеть взрыв кометы, которая разрушится у Солнца
Комета C/2026 A1, которой через четыре дня предстоит разрушиться, стала самой яркой для земных наблюдателей, взрыв при входе в дальнюю солнечную корону,... РИА Новости, 31.03.2026
Россияне смогут увидеть взрыв кометы, которая разрушится у Солнца

Звездное небо. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Комета C/2026 A1, которой через четыре дня предстоит разрушиться, стала самой яркой для земных наблюдателей, взрыв при входе в дальнюю солнечную корону, возможно, увидят все россияне в ночи на 3 и 4 апреля, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Летящая к Солнцу и по этой причине стремительно набирающая яркость комета C/2026 A1 вышла накануне на первое место по яркости и будет удерживать его все четыре дня, которые, судя по всему, и осталось максимально прожить небесному телу возрастом несколько миллиардов лет", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Отмечается, что в данный момент комета находится на расстоянии около 40 миллионов километров от Солнца, движется к нему со скоростью около 80 километров в секунду и продолжает ускоряться.
"Уже завтра тело разгонится примерно до 90 км/с, послезавтра, 2 апреля, — более чем до 100 км/с, а непосредственно 4 апреля в момент сближения с Солнцем, до которого еще требуется дожить, пролетит вплотную к нему либо врежется в него со скоростью около 300 км/с", - рассказали в Лаборатории.
Ученые обратили внимание, что шансы наблюдать встречу небесного тела со звездой изначально были не очень высокими, а в последние дни быстро падают "почти до нуля". Как сообщили в Лаборатории, уже сейчас заметно начало разрушения кометы под воздействием световых потоков и центробежных ускорений. Пик разрушения может произойти, когда комета начнёт входить в дальнюю солнечную корону на расстоянии около 10-20 миллионов километров. Это произойдёт в период со 2 по 4 апреля, комета переживёт те же процессы взрывного распада, которые наблюдаются у влетающих в атмосферу Земли астероидов.
"Это же, одновременно, даёт определенные шансы на быстрый рост яркости небесного тела в ночь на 3 апреля и, особенно, в ночь на 4 апреля. И хотя ядро кометы из-за близости к Солнцу увидеть будет невозможно, её яркий хвост, который способен при таком сценарии растянуться на десятки градусов, может стать виден на закатном небе со всей территории страны", - рассказали в Лаборатории.
