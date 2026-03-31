Умер олимпийский чемпион в составе сборной России по гандболу Кокшаров
Олимпийский чемпион по гандболу в составе сборной России Эдуард Кокшаров умер в возрасте 50 лет, сообщается в Telegram-канале белорусского клуба "Мешков Брест".
2026-03-31T13:22:00+03:00
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Олимпийский чемпион по гандболу в составе сборной России Эдуард Кокшаров умер в возрасте 50 лет, сообщается в Telegram-канале белорусского клуба "Мешков Брест".
"С глубокой скорбью сообщаем о том, что на 51-м году скоропостижно ушел из жизни главный тренер нашего гандбольного клуба, олимпийский чемпион, чемпион мира, победитель Лиги чемпионов Эдуард Александрович Кокшаров. "Мешков Брест" выражает искренние соболезнования семье и близким Эдуарда Александровича. Мы будем помнить его как человека, который оставил яркий след в нашей команде и в сердцах всех, кто его знал. Это невосполнимая потеря для всей гандбольной семьи, большое потрясение для мировой гандбольной общественности", - говорится в заявлении.
Кокшаров в составе сборной России стал победителем Олимпиады 2000 года в Сиднее и бронзовым призером Игр 2004 года в Афинах. Также на его счету золото (1997) и серебро (1999) чемпионатов мира, серебро чемпионата Европы (2000). На клубном уровне левый крайний выступал за краснодарский СКИФ, словенский "Целе", в составе которого выиграл Лигу чемпионов (2004), и "Чеховских медведей". С 1110 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной России. На чемпионате мира 2021 года стал лучшим бомбардиром турнира, забросив 61 мяч.
После завершения игровой карьеры Кокшаров возглавлял СКИФ, мужскую и женскую команды северомакедонского "Вардара", где также работал спортивным директором, а также сборную России и женский "Ростов-Дон". В команде "Мешков Брест" специалист был главным тренером с 2023 года.
В декабре 2004 года у Кокшарова родился сын Александр, который на данный момент является нападающим футбольного клуба "Краснодар".