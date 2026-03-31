Умер олимпийский чемпион в составе сборной России по гандболу Кокшаров

"С глубокой скорбью сообщаем о том, что на 51-м году скоропостижно ушел из жизни главный тренер нашего гандбольного клуба, олимпийский чемпион, чемпион мира, победитель Лиги чемпионов Эдуард Александрович Кокшаров. "Мешков Брест" выражает искренние соболезнования семье и близким Эдуарда Александровича. Мы будем помнить его как человека, который оставил яркий след в нашей команде и в сердцах всех, кто его знал. Это невосполнимая потеря для всей гандбольной семьи, большое потрясение для мировой гандбольной общественности", - говорится в заявлении.