Новый стандарт обучения в 10-11-х классах вступит в силу в 2027 году

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские старшеклассники начнут обучение по новому стандарту с 1 сентября 2027 года, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.

"С 1 сентября 2027 года вступает в силу ФГОС среднего общего образования", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что стандарт закрепляет возможность создания инженерных классов, включает умение работать с искусственным интеллектом, метапредметные результаты и использование современного оборудования.

"В России завершено формирование единого образовательного пространства. Минпросвещения России утвердило единые образовательные программы и организовало системную воспитательную работу", - сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов , слова которого приводятся в сообщении.