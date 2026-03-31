Новый стандарт обучения в 10-11-х классах вступит в силу в 2027 году
Российские старшеклассники начнут обучение по новому стандарту с 1 сентября 2027 года, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские старшеклассники начнут обучение по новому стандарту с 1 сентября 2027 года, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.
"С 1 сентября 2027 года вступает в силу ФГОС среднего общего образования", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что стандарт закрепляет возможность создания инженерных классов, включает умение работать с искусственным интеллектом, метапредметные результаты и использование современного оборудования.
"В России
завершено формирование единого образовательного пространства. Минпросвещения России утвердило единые образовательные программы и организовало системную воспитательную работу", - сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов
, слова которого приводятся в сообщении.
Он добавил, что такой подход обеспечивает каждому ребенку прочную основу знаний, духовно-нравственные ориентиры и ключевые навыки, необходимые для реализации личного потенциала на благо России.