Рейтинг@Mail.ru
"Автомобилист" сократил отставание в серии плей-офф с "Салаватом Юлаевым"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
Хоккей
 
19:33 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/kkhl-2084115085.html
"Автомобилист" сократил отставание в серии плей-офф с "Салаватом Юлаевым"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082511612_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_a8f5dfec4eec74ab2cde19b56cc20032.jpg
https://ria.ru/20260331/ovechkin-2084113357.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082511612_259:0:1408:862_1920x0_80_0_0_e6009f2a38363726e1d1a1c331c79633.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© Фото : Пресс-служба ХК "Автомобилист"Хоккеист "Автомобилиста" Даниэль Спронг (справа)
© Фото : Пресс-служба ХК "Автомобилист"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" дома обыграл уфимский "Салават Юлаев" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2) в пользу хозяев, в составе которых отличились Александр Шаров (2-я минута) и Даниэль Спронг (21), хет-трик оформил Степан Хрипунов (10, 40, 56). У "Салавата Юлаева" шайбы забросили Ильдан Газимов (44) и Девин Броссо (56).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
31 марта 2026 • начало в 17:00
Завершен
Автомобилист
5 : 2
Салават Юлаев
01:46 • Александр Шаров
(Даниэл Спронг, Кирилл Воробьев)
09:54 • Степан Хрипунов
(Сергей Зборовский, Анатолий Голышев)
00:39 • Даниэл Спронг
(Дмитрий Юдин, Александр Шаров)
19:04 • Степан Хрипунов
(Ярослав Бусыгин, Анатолий Голышев)
15:24 • Степан Хрипунов
(Максим Осипов)
03:14 • Ильдан Газимов
(Артем Пименов, Сергей Варлов)
15:55 • Девин Броссо
(Шелдон Ремпал, Александр Жаровский)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Салавата Юлаева". Шестая игра пройдет в Уфе 2 апреля.
По итогам регулярного чемпионата "Автомобилист" занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, "Салават Юлаев" стал пятым.
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    СКА
    6
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Мали
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Швеция
    Польша
    3
    2
  • Футбол
    В ожидании пенальти
    Босния и Герцеговина
    Италия
    1
    1
  • Футбол
    Пенальти
    Чехия
    Дания
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Косово
    Турция
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала