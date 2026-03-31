Плей-офф КХЛ 2026: расписание, таблица, сетка Кубка Гагарина
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
01:30 31.03.2026 (обновлено: 11:34 31.03.2026)
Громкий провал "Динамо" в плей-офф! Воспользуется ли Ротенберг шансом?
Плей-офф КХЛ 2026: расписание, таблица, сетка Кубка Гагарина
Громкий провал "Динамо" в плей-офф! Воспользуется ли Ротенберг шансом?
Московское "Динамо" проиграло в серии против минского "Динамо" и стало единственной командой КХЛ, которая не одержала ни одной победы в новом розыгрыше... РИА Новости Спорт, 31.03.2026
хоккей
континентальная хоккейная лига (кхл)
хк динамо
вячеслав козлов
алексей кудашов
роман ротенберг
материалы риа спорт
авторы риа новости спорт
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
континентальная хоккейная лига (кхл), хк динамо, вячеслав козлов, алексей кудашов, роман ротенберг, материалы риа спорт, авторы риа новости спорт
Хоккей, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ХК Динамо, Вячеслав Козлов, Алексей Кудашов, Роман Ротенберг, Материалы РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт
Громкий провал "Динамо" в плей-офф! Воспользуется ли Ротенберг шансом?

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Игроки ХК "Динамо" (Москва)
Игроки ХК Динамо (Москва)
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Московское "Динамо" проиграло в серии против минского "Динамо" и стало единственной командой КХЛ, которая не одержала ни одной победы в новом розыгрыше плей-офф. В клубе грядут большие изменения?

Первые на выбывание

Перед стартом розыгрыша Кубка Гагарина-2026 многие предрекали скорый вылет из плей-офф на стадии первого раунда со счетом 0-4 "Сибири", которая не без боя в итоге смогла продлить как минимум на один матч серию против лучшей команды регулярного сезона "Металлурга", и московскому "Спартаку", который на равных бьется с действующим чемпионом лиги ярославским "Локомотивом", а единственным клубом КХЛ, кто завершил плей-офф без единой победы, оказалось московское "Динамо". "Бело-голубые" бесславно провели противостояние против одноклубников из Минска и впервые в своей истории уступили в серии со счетом 0-4 в первом раунде плей-офф КХЛ.
30 марта 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
Динамо Москва
1 : 2
Динамо Минск
02:56 • Никита Гусев
(Джордан Уил, Даниил Пыленков)
16:32 • Станислав Галиев
(Вадим Шипачев, Вадим Мороз)
27:02 • Станислав Галиев
(Виталий Пинчук, Ксавье Уэлле)
Первые два матча серии прошли для московского "Динамо", что называется, без шансов. Лишь в Москве "бело-голубые" смогли навязать сопернику борьбу и довести дело до игры в овертаймах (в четвертой игре серии — даже до двух овертаймов), но исход встреч оказался одним и тем же — поражение. В каждом из четырех матчей подопечные Вячеслава Козлова смогли забросить лишь по одной шайбе, причем нападающие команды не оформили ни одного гола при игре в равных составах. Показательно, что лучшим бомбардиром команды в текущем розыгрыше плей-офф стал защитник Даниил Пыленков, который набрал 3 очка (0+3) в четырех матчах.

Провал "Динамо" — логичный итог сезона?

Сам факт скорейшего вылета "Динамо" из плей-офф именно с разгромным счетом в серии кажется несколько удивительным, но в то же время является логичным итогом всех событий, произошедших с клубом в сезоне.
Еще в ноябре "бело-голубые" приняли неожиданное и крайне спорное решение расторгнуть контракт с Алексеем Кудашовым, под руководством которого динамовцы в прошлом сезоне впервые за 12 лет смогли дойти до полуфинала Кубка Гагарина и при ком был оформлен клубный рекорд по количеству побед в КХЛ. К той отставке ничего не шло — "Динамо" выступало уверенно и по своему плану, а разговоры об успехах в сезоне не казались пустыми. Однако руководство клуба утратило взаимосвязь с тренером и по своим не всем понятным и очевидным мотивам отправило тренера в отставку, устроив так называемую встряску. Роль главного тренера москвичи доверили теперь уже бывшему ассистенту Кудашова Вячеславу Козлову, который до этого не имел опыта работы рулевым в команде КХЛ. Итог этого маневра известен.
Алексей Кудашов
Уже на этом этапе о перспективах "Динамо" побороться за Кубок Гагарина можно было говорить как минимум со скепсисом, а ведь руководство клуба ставило команде цель добраться до заветного трофея. "Мы хотим и будем пытаться идти за кубком – это неоспоримый факт. У нас хороший состав и хороший тренерско-административный штаб. Со своей стороны мы приложим максимум усилий, чтобы максимально приблизиться к поставленной цели", — говорил генеральный директор "бело-голубых" Сергей Сушко еще перед стартом сезона.
Какие для этого усилия были предприняты на самом деле? Кроме необъяснимой отставки Кудашова был обмен Девина Броссо буквально ни на что, хотя он только в "Салавате Юлаеве" набрал вдвое больше очков, чем Максим Мамин за всю "регулярку" в "Динамо", а также проведена откровенно невнятная работа в трансферный дедлайн без качественного усиления. Действия клуба в итоге привели к тому, что у москвичей в плей-офф не оказалось никакого резерва. Как заявил Вячеслав Козлов на пресс-конференции после четвертого матча серии против минчан, у его команды с трудом набирались три звена.
Нельзя не отметить и удивительное поражение "Динамо" в заключительном матче "регулярки" против казанского "Ак Барса", по итогам которого "бело-голубые" избежали противостояния с ЦСКА в первом раунде плей-офф, но в итоге попались на не менее грозного соперника. Кто-то ожидал, что за москвичей может сыграть фактор разногласий между главным тренером минчан Дмитрием Квартальновым и клубным руководством, но на деле "Динамо" из Минска оказалось лучшим клубом на старте розыгрыша Кубка Гагарина-2026.
Хоккей. КХЛ. Динамо (Москва) - Динамо (Минск)
Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Динамо" (Минск)

Ротенберг ждет вызова?

У "Динамо" еще перед стартом сезона формально был выбор: сделать ставку на имеющийся состав, с которым команда добралась до полуфинала Кубка Гагарина-2025, и с этой обоймой пойти в поход за золотом, но при этом попасть на грандиозную перестройку к следующему сезону и столкнуться с риском остаться на выжженной земле, или же целенаправленно пожертвовать кубковыми перспективами в розыгрыше-2025/26, чтобы по ходу этого соревновательного года постепенно перебрать и перестроить состав, который мог бы стать боеспособным уже в следующей "регулярке". Клуб сознательно отказался от второго варианта.
Несмотря на то, кто динамовцы достигли договоренности по новым соглашениям, например, с Джорданом Уилом и Диланом Сикьюрой, к новому сезону москвичам все равно придется перестраиваться. Уже сейчас под потолком зарплат у "бело-голубых" треть доступных средств занята всего лишь пятью игроками, а на оставшуюся часть денег еще необходимо собрать новый состав. Оправдался риск? Судя по 0-4 в первом раунде — нет.
«
"Думаю, нынешний проект "Динамо" изжил себя, и клубу нужна перестройка. Этот состав собирался давно, в нем много возрастных игроков. Вероятно, будут изменения. В том числе и в тренерском штабе. Сейчас сложно что-то предугадать. Когда меня утвердили главным тренером, мне поставили цель — выход в финал Кубка Гагарина. Решение клуба об отставке Алексея Кудашова было болезненным. Я как мог пытался повлиять на это решение, но не всегда возможно влиять на эти процессы. Этот вопрос не ко мне. Разговоры о своей отставке воспринимаю спокойно. Если это случится, то случится. Когда происходит такой вылет, то это вина главного тренера", — отрезал Вячеслав Козлов на пресс-конференции по итогам последнего матча "Динамо" в сезоне.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Вячеслав Козлов (справа)
Вячеслав Козлов (справа)
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вячеслав Козлов (справа)
Перестановки в тренерском штабе "бело-голубых" произойдут с большой долей вероятности. Возможно, он обновится полностью. Среди главных кандидатов на пост главного в кулуарах называется один человек — Роман Ротенберг.
Его имя на фоне должности "главный тренер "Динамо" впервые оказалось сразу же после прихода в столичный клуб, где ему было доверено развитие динамовской школы и академии. Сам Роман Борисович на протяжении всего сезона КХЛ регулярно появлялся на матчах главной команды и нередко в VIP-ложах, что называется, в полный рост выходил именно он, тогда как генеральный директор москвичей Сергей Сушко оставался где-то позади него. Вероятно, Ротенберг претендовал на пост рулевого в тренерском штабе "бело-голубых" в первое время после отставки Алексея Кудашова, но у Вячеслава Козлова удалось начать свою работу шестиматчевой победной серией, потому разговоры о назначении другого тренера не имели под собой почвы. Теперь же они явно появились.
Роман Ротенберг (слева) и Алексей Кудашов
Роман Ротенберг (слева) и Алексей Кудашов
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
