Громкий провал "Динамо" в плей-офф! Воспользуется ли Ротенберг шансом?

Московское "Динамо" проиграло в серии против минского "Динамо" и стало единственной командой КХЛ, которая не одержала ни одной победы в новом розыгрыше плей-офф. В клубе грядут большие изменения?

Первые на выбывание

Перед стартом розыгрыша Кубка Гагарина-2026 многие предрекали скорый вылет из плей-офф на стадии первого раунда со счетом 0-4 "Сибири", которая не без боя в итоге смогла продлить как минимум на один матч серию против лучшей команды регулярного сезона "Металлурга", и московскому "Спартаку", который на равных бьется с действующим чемпионом лиги ярославским "Локомотивом", а единственным клубом КХЛ, кто завершил плей-офф без единой победы, оказалось московское "Динамо". "Бело-голубые" бесславно провели противостояние против одноклубников из Минска и впервые в своей истории уступили в серии со счетом 0-4 в первом раунде плей-офф КХЛ.

Первые два матча серии прошли для московского "Динамо", что называется, без шансов. Лишь в Москве "бело-голубые" смогли навязать сопернику борьбу и довести дело до игры в овертаймах (в четвертой игре серии — даже до двух овертаймов), но исход встреч оказался одним и тем же — поражение. В каждом из четырех матчей подопечные Вячеслава Козлова смогли забросить лишь по одной шайбе, причем нападающие команды не оформили ни одного гола при игре в равных составах. Показательно, что лучшим бомбардиром команды в текущем розыгрыше плей-офф стал защитник Даниил Пыленков, который набрал 3 очка (0+3) в четырех матчах.

Провал "Динамо" — логичный итог сезона?

Сам факт скорейшего вылета "Динамо" из плей-офф именно с разгромным счетом в серии кажется несколько удивительным, но в то же время является логичным итогом всех событий, произошедших с клубом в сезоне.

Еще в ноябре "бело-голубые" приняли неожиданное и крайне спорное решение расторгнуть контракт с Алексеем Кудашовым, под руководством которого динамовцы в прошлом сезоне впервые за 12 лет смогли дойти до полуфинала Кубка Гагарина и при ком был оформлен клубный рекорд по количеству побед в КХЛ. К той отставке ничего не шло — "Динамо" выступало уверенно и по своему плану, а разговоры об успехах в сезоне не казались пустыми. Однако руководство клуба утратило взаимосвязь с тренером и по своим не всем понятным и очевидным мотивам отправило тренера в отставку, устроив так называемую встряску. Роль главного тренера москвичи доверили теперь уже бывшему ассистенту Кудашова Вячеславу Козлову, который до этого не имел опыта работы рулевым в команде КХЛ. Итог этого маневра известен.

Уже на этом этапе о перспективах "Динамо" побороться за Кубок Гагарина можно было говорить как минимум со скепсисом, а ведь руководство клуба ставило команде цель добраться до заветного трофея. "Мы хотим и будем пытаться идти за кубком – это неоспоримый факт. У нас хороший состав и хороший тренерско-административный штаб. Со своей стороны мы приложим максимум усилий, чтобы максимально приблизиться к поставленной цели", — говорил генеральный директор "бело-голубых" Сергей Сушко еще перед стартом сезона.

Какие для этого усилия были предприняты на самом деле? Кроме необъяснимой отставки Кудашова был обмен Девина Броссо буквально ни на что, хотя он только в "Салавате Юлаеве" набрал вдвое больше очков, чем Максим Мамин за всю "регулярку" в "Динамо", а также проведена откровенно невнятная работа в трансферный дедлайн без качественного усиления. Действия клуба в итоге привели к тому, что у москвичей в плей-офф не оказалось никакого резерва. Как заявил Вячеслав Козлов на пресс-конференции после четвертого матча серии против минчан, у его команды с трудом набирались три звена.

Нельзя не отметить и удивительное поражение "Динамо" в заключительном матче "регулярки" против казанского "Ак Барса", по итогам которого "бело-голубые" избежали противостояния с ЦСКА в первом раунде плей-офф, но в итоге попались на не менее грозного соперника. Кто-то ожидал, что за москвичей может сыграть фактор разногласий между главным тренером минчан Дмитрием Квартальновым и клубным руководством, но на деле "Динамо" из Минска оказалось лучшим клубом на старте розыгрыша Кубка Гагарина-2026.

Ротенберг ждет вызова?

У "Динамо" еще перед стартом сезона формально был выбор: сделать ставку на имеющийся состав, с которым команда добралась до полуфинала Кубка Гагарина-2025, и с этой обоймой пойти в поход за золотом, но при этом попасть на грандиозную перестройку к следующему сезону и столкнуться с риском остаться на выжженной земле, или же целенаправленно пожертвовать кубковыми перспективами в розыгрыше-2025/26, чтобы по ходу этого соревновательного года постепенно перебрать и перестроить состав, который мог бы стать боеспособным уже в следующей "регулярке". Клуб сознательно отказался от второго варианта.

Несмотря на то, кто динамовцы достигли договоренности по новым соглашениям, например, с Джорданом Уилом и Диланом Сикьюрой, к новому сезону москвичам все равно придется перестраиваться. Уже сейчас под потолком зарплат у "бело-голубых" треть доступных средств занята всего лишь пятью игроками, а на оставшуюся часть денег еще необходимо собрать новый состав. Оправдался риск? Судя по 0-4 в первом раунде — нет.

« "Думаю, нынешний проект "Динамо" изжил себя, и клубу нужна перестройка. Этот состав собирался давно, в нем много возрастных игроков. Вероятно, будут изменения. В том числе и в тренерском штабе. Сейчас сложно что-то предугадать. Когда меня утвердили главным тренером, мне поставили цель — выход в финал Кубка Гагарина. Решение клуба об отставке Алексея Кудашова было болезненным. Я как мог пытался повлиять на это решение, но не всегда возможно влиять на эти процессы. Этот вопрос не ко мне. Разговоры о своей отставке воспринимаю спокойно. Если это случится, то случится. Когда происходит такой вылет, то это вина главного тренера", — отрезал Вячеслав Козлов на пресс-конференции по итогам последнего матча "Динамо" в сезоне.

Перестановки в тренерском штабе "бело-голубых" произойдут с большой долей вероятности. Возможно, он обновится полностью. Среди главных кандидатов на пост главного в кулуарах называется один человек — Роман Ротенберг.

Его имя на фоне должности "главный тренер "Динамо" впервые оказалось сразу же после прихода в столичный клуб, где ему было доверено развитие динамовской школы и академии. Сам Роман Борисович на протяжении всего сезона КХЛ регулярно появлялся на матчах главной команды и нередко в VIP-ложах, что называется, в полный рост выходил именно он, тогда как генеральный директор москвичей Сергей Сушко оставался где-то позади него. Вероятно, Ротенберг претендовал на пост рулевого в тренерском штабе "бело-голубых" в первое время после отставки Алексея Кудашова, но у Вячеслава Козлова удалось начать свою работу шестиматчевой победной серией, потому разговоры о назначении другого тренера не имели под собой почвы. Теперь же они явно появились.