Хакеры взломали более 200 тысяч украинских компьютеров благодаря фишингу

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Более 200 тысяч украинских компьютеров были взломаны благодаря фишинговому сообщению от имени группы быстрого реагирования на компьютерные инциденты Украины CERT-UA, сообщили РИА Новости в группировке пророссийских хакеров "Кибер Серп".

Они добавили, что, несмотря на совершенный взлом, обычный гражданин Украины никогда не пострадает от действий их группировки.