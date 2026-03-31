Хакеры взломали более 200 тысяч украинских компьютеров благодаря фишингу

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Более 200 тысяч украинских компьютеров были взломаны благодаря фишинговому сообщению от имени группы быстрого реагирования на компьютерные инциденты Украины CERT-UA, сообщили РИА Новости в группировке пророссийских хакеров "Кибер Серп".
"Мы разослали "письма безопасности" от имени CERT-UA с "предупреждением о кибератаке". Письма разошлись по одному миллиону ящиков UKR.NET. Доверие к бренду CERT-UA сыграло с Украиной злую шутку. Благодаря операции и внедрению вируса The cult нами было компрометировано более 200 тысяч украинских компьютеров", — сообщили хакеры.
Они добавили, что, несмотря на совершенный взлом, обычный гражданин Украины никогда не пострадает от действий их группировки.
После проведенной операции последовала реакция Верховной рады Украины, госслужбы специальной связи и защиты информации Украины, а также ряда украинских СМИ, которые подтвердили факт кибератаки в государственных организациях, медицинских центрах, охранных фирмах, финансовых и учебных заведениях.
