В Казахстане прошла научная смена для школьников по агрохимии

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Научная смена для школьников по агрохимии с участием ведущих российских экспертов прошла в городе Таразе в Казахстане, сообщает пресс-служба компании "Иннопрактика".
"Программа смены, разработанная с привлечением российских экспертов, привлекла молодых людей, планирующих построить карьеру в области агрохимии, промышленной экологии и других направлениях, необходимых для развития АПК", - говорится в сообщении.
Смена прошла с 22 по 29 марта для учащихся 9-11 классов.
"В России мы организуем научные смены уже третий год и рады, что смогли поделиться компетенциями в области естественно-научного образования с Республикой Казахстан. Для участия в смене мы получили свыше 400 заявок, что показывает интерес к химико-технологическим специальностям у школьников", - приводит пресс-служба слова заместителя исполнительного директора Владимира Авдеенко.
Победители смены получили право преимущественного поступления в филиал Российского химико-технологического университета имени Д. М. Менделеева в Таразе.
Организаторы проекта - ТОО "Казфосфат", РХТУ имени Менделеева и Таразский университет имени М. Х. Дулати. Методическое сопровождение проекта осуществляет центр развития образования "ИНТЕГРАЦИЯ", входящий в экосистему "Иннопрактики".