"Самый яркий момент": Карпин рассказал, что могло изменить матч с Мали - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
23:20 31.03.2026
"Самый яркий момент": Карпин рассказал, что могло изменить матч с Мали
"Самый яркий момент": Карпин рассказал, что могло изменить матч с Мали

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости, Василий Учаев. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал незабитый пенальти полузащитника Ивана Облякова самым ярким моментом товарищеского матча против команды Мали.
Во вторник сборные России и Мали сыграли вничью со счетом 0:0 в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге.
Футбол. Товарищеский матч. Россия-Мали - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
"Нет слабых мест": тренер Мали оценил игру сборной Карпина
Вчера, 22:56
«
"Все хотят выигрывать. Ребята сделали все, чтобы выиграть. Но это можно сделать по-разному. С точки зрения игры, понравилось практически все. (Сборная) Мали ставила задачу не допустить моментов. Нашим ребятам удалось их создавать. Претензия только одна - не забили, что создавали", - сообщил Карпин журналистам.
На 28-й минуте Обляков не реализовал пенальти. По мнению тренера россиян, этот момент не был "самым ключевым".
"Были и другие моменты, чтобы забивать. Но это самый яркий момент. Игра бы изменилась. Мали пришлось бы отыгрываться, прессинговать, а так они играли от обороны", - добавил Карпин.
"Сильянова и Мелехина оценю чуть ли не идеально. Играли против сложных нападающих. Ребята не уступили. Это даже вызвало удивление. Думал, что будет хуже", - отметил тренер сборной России.
Футбол. Товарищеский матч. Россия-Мали - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Грустное зрелище... Сборная России снова намучалась с ноунеймами из Африки
Вчера, 22:10
 
