Каминский рассказал, в каком виде спорта продолжит карьеру

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский, отвечая на вопрос о возможном продолжении карьеры, заявил, что, скорее всего, останется в этом же виде спорта.

В субботу стало известно, что Каминский покинет сборную России по биатлону по окончании сезона. Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что специалист продолжит карьеру в сборной соседней страны.

"Скорее всего, останусь в биатлоне", - сказал Каминский.