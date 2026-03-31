Второй иностранный язык не станет обязательным в старших классах

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Обязательное изучение второго иностранного языка не предусмотрено в старших классах при получении среднего общего школьного образования, данный предмет может изучаться по желанию учеников и заявлению родителей, следует из проекта Минпросвещения, с которым ознакомилось РИА Новости.

Ранее появилась информация, что министерство планирует сделать второй иностранный язык в школах страны обязательным.

"Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, осуществляется по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии в указанной организации необходимых условий", - говорится в документе.