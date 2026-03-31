Итоги второй космической миссии "Бион-М" озвучат в апреле, заявил глава РАН
Итоги второй космической миссии "Бион-М" озвучат в апреле, заявил глава РАН - РИА Новости, 31.03.2026
Итоги второй космической миссии "Бион-М" озвучат в апреле, заявил глава РАН
Результаты российских экспериментов на спутнике "Бион-М" №2 обнародуют в апреле, заявил в интервью РИА Новости глава Российской академии наук (РАН) Геннадий... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T05:18:00+03:00
2026-03-31T05:18:00+03:00
2026-03-31T05:18:00+03:00
земля, россия, геннадий красников, российская академия наук, роскосмос
Наука, Земля, Россия, Геннадий Красников, Российская академия наук, Роскосмос
Итоги второй космической миссии "Бион-М" озвучат в апреле, заявил глава РАН
РИА Новости: итоги второй космической миссии "Бион-М" озвучат в апреле
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Результаты российских экспериментов на спутнике "Бион-М" №2 обнародуют в апреле, заявил в интервью РИА Новости глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
Полет биоспутника "Бион-М" №2 состоялся с 20 августа по 19 сентября 2025 года. Аппарат летал по высокоширотной орбите высотой 370-380 километров. На его борту находились 75 мышей, более 1,5 тысяч мух-дрозофил, стволовые клетки животных и человека, лекарственные растения, семена и водоросли, а также микроорганизмы. Целью миссии было изучить влияние условий космического полета на высокоширотной орбите на живые организмы.
"Недавно успешно вернулся на Землю
"Бион-М" №2 - спутник, который был на высоких орбитах. В начале апреля будет сделан доклад по результатам этой миссии. Думаю, он обогатит мировую науку в этом направлении", - сказал Красников
.
По его словам, медико-биологические исследования в космосе очень важны. "Здесь традиционно Россия
занимает ведущее место в мире по изучению влияния космических излучений на живые организмы", - добавил академик.
Российские ученые во время полета спутника "Бион-М" №2 провели на мышах эксперимент, в ходе которого проверили работоспособность препарата, который мог бы защищать человека от радиации в длительных межпланетных космических миссиях. Ученые также обнаружили положительное влияние некоторых космических факторов на репродуктивную систему.
Планируется, что следующий биоспутник "Бион‑М" №3 будет запущен ближе к 2030-м годам, говорил Красников РИА Новости в феврале. В отличие от аппарата "Бион‑М" №2, новый спутник будет выведен на более высокую орбиту - примерно 800 километров, но "с тем же наклонением порядка 97 градусов", сообщил ранее "Роскосмос
".