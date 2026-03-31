"Ростелеком" опроверг сообщения о белых списках для домашнего интернета
Крупнейший в России интернет-провайдер "Ростелеком" опроверг информацию об ограничении для домашнего интернета доступа к сервисам, не входящим в белые списки.
2026-03-31T19:11:00+03:00
Ростелеком заявил, что вводить белые списки для домашнего интернета бессмысленно
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Крупнейший в России интернет-провайдер "Ростелеком" опроверг информацию об ограничении для домашнего интернета доступа к сервисам, не входящим в белые списки.
Там пояснили, что подобные меры вводят для мобильного интернета из-за угрозы атак беспилотников, чтобы противник не смог управлять ими через сотовые сети.
"Проводной интернет не может использоваться для навигации БПЛА, поэтому ограничения на доступ к легальным интернет-ресурсам не вводятся", — заключили в компании.
Ранее во вторник несколько Telegram-каналов написали, что один из провайдеров в Ростове-на-Дону тестирует внедрение белого списка для домашнего подключения. Отмечалось, что из-за этого не открывались зарубежные сайты.
Белый список для мобильных сетей разработали, чтобы россияне могли пользоваться социально значимыми онлайн-ресурсами даже в условиях ограничений. Его составляют по согласованию с органами безопасности. Важное условие для попадания в этот перечень — расположение всех вычислительных мощностей на территории России
О том, что отключения в целях безопасности не затрагивают проводные соединения, в середине месяца сообщало Минцифры.