16:51 31.03.2026 (обновлено: 16:59 31.03.2026)
Тарасова раскритиковала ISU за нововведения в правилах
Тарасова раскритиковала ISU за нововведения в правилах
Тарасова: решение ISU убрать каскад не пойдет на пользу

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя решение Международного союза конькобежцев (ISU) убрать каскад из мужской произвольной программы, заявила РИА Новости, что это не пойдет на пользу.
Ранее ISU внес изменения в правила фигурного катания на сезон-2026/27. Из произвольной мужской программы был убран один каскад. Теперь фигуристы могут исполнять четыре одиночных прыжка и только два каскада или один каскад без использования ойлера и одну комбинацию.
"На мой взгляд, это не пойдет на пользу. Поводом для нововведений послужило то, что не только иностранцы, но и все наши спортсмены прыгают четверной даже в короткой программе. Они решили это переделать, чтобы было не так неприятно смотреть на непрыгающих. Вот и все", - сказала Тарасова.
