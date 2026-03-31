Премьер Испании назвал израильский закон о смертной казни шагом к апартеиду

МАДРИД, 31 мар - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес раскритиковал одобренный парламентом Израиля закон о смертной казни для террористов, заявив, что он носит дискриминационный характер и является "шагом к апартеиду".
В понедельник парламент Израиля (кнессет) принял закон о смертной казни для террористов, который многие в стртане и за рубежом назвали дискриминационным в силу неоднозначности его формулировок.
В Израиле смертная казнь будет проводиться через повешение
30 марта, 21:56
Из формулировок принятого израильскими парламентариями закона, например, следует, что для территории Западного берега реки Иордан закон, по всей видимости, не будет применяться к гражданам Израиля или тем, кто имеет статус жителя еврейского государства. Для территории Израиля предлагается внести поправки в Закон об уголовном праве, установив, что смертная казнь или пожизненное заключение будут применяться к лицам, "причинившим смерть человеку с целью отрицания существования Государства Израиль при обстоятельствах совершения теракта". Подобная формулировка говорит о том, что терактами будут признаваться лишь преступления против интересов Израиля или его граждан.
Израильская гостелерадиокомпания Kan в понедельник сообщила, что, согласно одобренной редакции законопроекта, смертная казнь будет приводиться в исполнение через повешение. Срок исполнения наказания установлен на 90 дней с момента вынесения приговора.