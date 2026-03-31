Премьер Испании назвал израильский закон о смертной казни шагом к апартеиду

МАДРИД, 31 мар - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес раскритиковал одобренный парламентом Израиля закон о смертной казни для террористов, заявив, что он носит дискриминационный характер и является "шагом к апартеиду".

Израильская гостелерадиокомпания Kan в понедельник сообщила, что, согласно одобренной редакции законопроекта, смертная казнь будет приводиться в исполнение через повешение. Срок исполнения наказания установлен на 90 дней с момента вынесения приговора.