Иран заявил об ударе США и Израиля по фармацевтическому предприятию

ТЕГЕРАН, 31 мар - РИА Новости. Власти Ирана сообщили об атаке со стороны США и Израиля на фармацевтическое предприятие в стране, которое производило лекарства от рассеянного склероза и рака, пообещали ответ.

Так, министр труда Ирана Ахмад Мейдари сообщил, что одна из фармацевтических компаний во вторник утром оказалась под американо-израильским ударом.

"Этот комплекс является одним из передовых центров в производстве лекарственных препараторов и их разработке для больных, в том числе рассеянным склерозом, а также противораковых лекарств", - приводит слова Мейдари информационный портал правительства Ирана.

Он отметил, что удар является нарушением международных норм.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи также прокомментировал инцидент, обвинив в нем Израиль и пообещав ответ.

"Наши мощные вооруженные силы жестко накажут агрессоров", - написал он в соцсети X, отметив, что противники Ирана имеют дело не с "беззащитными" палестинцами из числа гражданских лиц.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Ирана Мехди Пирсалехи заявил, что всего с 28 февраля атакам подверглись 24 объекта, связанных с фармацевтической отраслью и медицинским оборудованием, его слова приводит агентство ISNA.