https://ria.ru/20260331/iran-2084053406.html
Иран заявил об ударе США и Израиля по фармацевтическому предприятию
Власти Ирана сообщили об атаке со стороны США и Израиля на фармацевтическое предприятие в стране, которое производило лекарства от рассеянного склероза и рака,... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T19:14:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
аббас аракчи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079340677_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_f674d8a39e09f9ff9dab729119413648.jpg
https://ria.ru/20260331/khegset-2084033032.html
https://ria.ru/20260331/iran-2083920957.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079340677_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_d497e84c4780eb3bf225094551cab8b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Иран сообщил об ударе по фармпредприятию, производившему лекарство от склероза
ТЕГЕРАН, 31 мар - РИА Новости. Власти Ирана сообщили об атаке со стороны США и Израиля на фармацевтическое предприятие в стране, которое производило лекарства от рассеянного склероза и рака, пообещали ответ.
Так, министр труда Ирана
Ахмад Мейдари сообщил, что одна из фармацевтических компаний во вторник утром оказалась под американо-израильским ударом.
"Этот комплекс является одним из передовых центров в производстве лекарственных препараторов и их разработке для больных, в том числе рассеянным склерозом, а также противораковых лекарств", - приводит слова Мейдари информационный портал правительства Ирана.
Он отметил, что удар является нарушением международных норм.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи
также прокомментировал инцидент, обвинив в нем Израиль
и пообещав ответ.
"Наши мощные вооруженные силы жестко накажут агрессоров", - написал он в соцсети X, отметив, что противники Ирана имеют дело не с "беззащитными" палестинцами из числа гражданских лиц.
В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Ирана Мехди Пирсалехи заявил, что всего с 28 февраля атакам подверглись 24 объекта, связанных с фармацевтической отраслью и медицинским оборудованием, его слова приводит агентство ISNA.
США
и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. На фоне эскалации практически остановилось судоходство через Ормузский пролив
- ключевой маршрут поставок нефти и газа, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.