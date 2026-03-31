Иран заявил об ударе США и Израиля по фармацевтическому предприятию - РИА Новости, 31.03.2026
16:54 31.03.2026 (обновлено: 19:14 31.03.2026)
Иран заявил об ударе США и Израиля по фармацевтическому предприятию
Иран сообщил об ударе по фармпредприятию, производившему лекарство от склероза

Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 31 мар - РИА Новости. Власти Ирана сообщили об атаке со стороны США и Израиля на фармацевтическое предприятие в стране, которое производило лекарства от рассеянного склероза и рака, пообещали ответ.
Так, министр труда Ирана Ахмад Мейдари сообщил, что одна из фармацевтических компаний во вторник утром оказалась под американо-израильским ударом.
"Этот комплекс является одним из передовых центров в производстве лекарственных препараторов и их разработке для больных, в том числе рассеянным склерозом, а также противораковых лекарств", - приводит слова Мейдари информационный портал правительства Ирана.
Он отметил, что удар является нарушением международных норм.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи также прокомментировал инцидент, обвинив в нем Израиль и пообещав ответ.
"Наши мощные вооруженные силы жестко накажут агрессоров", - написал он в соцсети X, отметив, что противники Ирана имеют дело не с "беззащитными" палестинцами из числа гражданских лиц.
В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Ирана Мехди Пирсалехи заявил, что всего с 28 февраля атакам подверглись 24 объекта, связанных с фармацевтической отраслью и медицинским оборудованием, его слова приводит агентство ISNA.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. На фоне эскалации практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок нефти и газа, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.
