Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/iran-2083978647.html
Трамп допустил, что новый верховный лидер Ирана жив
Президент США Дональд Трамп допустил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, вероятно, жив, однако якобы находится в крайне тяжелом состоянии. РИА Новости, 31.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080285585_0:49:800:499_1920x0_80_0_0_7b0e158fb344581f9cfb315c4eba3a5c.jpg
https://ria.ru/20260331/iran-2083920957.html
https://ria.ru/20260331/iran-2083909187.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080285585_93:0:800:530_1920x0_80_0_0_97a6aeb8dd52cc9244ca79e3272c914b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Трамп допустил, что новый верховный лидер Ирана жив, но тяжело ранен

© Фото : Tasnim News AgencyМоджтаба Хаменеи
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© Фото : Tasnim News Agency
Моджтаба Хаменеи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, вероятно, жив, однако якобы находится в крайне тяжелом состоянии.
"Мы не знаем. Думаем, скорее всего, да, но в чрезвычайно плохом состоянии", - сказал Трамп в беседе с изданием New York Post, отвечая на вопрос, жив ли Моджтаба Хаменеи. Каких-либо доказательств или доводов в поддержку своего утверждения хозяин Белого дома не привел.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
"Никто не вернется": Иран обратился к Трампу с мрачным предупреждением
Вчера, 05:38
Как отметил американский лидер, сын погибшего аятоллы Али Хаменеи не появлялся на публике с начала ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля. "Никто ничего о нем не слышал… Он очень серьезно ранен", - добавил Трамп.
Издание напоминает, что в результате американско-израильской кампании погибли несколько ключевых фигур иранского руководства, включая самого аятоллу, министра обороны и командующего Корпусом стражей исламской революции. Сообщалось также о гибели ряда высокопоставленных военных и сотрудников спецслужб.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В ходе конфликта погибла военная и политическая верхушка Ирана, в частности, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, командующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде, секретарь Совета обороны Али Шамхани, а также секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.
Уничтоженный американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
"Серьезный удар": в США забили тревогу после атаки Ирана
Вчера, 03:42
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала