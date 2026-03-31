Трамп допустил, что новый верховный лидер Ирана жив

ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, вероятно, жив, однако якобы находится в крайне тяжелом состоянии.
"Мы не знаем. Думаем, скорее всего, да, но в чрезвычайно плохом состоянии", - сказал Трамп в беседе с изданием New York Post, отвечая на вопрос, жив ли Моджтаба Хаменеи. Каких-либо доказательств или доводов в поддержку своего утверждения хозяин Белого дома не привел.
Как отметил американский лидер, сын погибшего аятоллы Али Хаменеи не появлялся на публике с начала ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля. "Никто ничего о нем не слышал… Он очень серьезно ранен", - добавил Трамп.
Издание напоминает, что в результате американско-израильской кампании погибли несколько ключевых фигур иранского руководства, включая самого аятоллу, министра обороны и командующего Корпусом стражей исламской революции. Сообщалось также о гибели ряда высокопоставленных военных и сотрудников спецслужб.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В ходе конфликта погибла военная и политическая верхушка Ирана, в частности, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, командующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде, секретарь Совета обороны Али Шамхани, а также секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.