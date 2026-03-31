В Иране заявили о готовности вновь ударить по операторам БПЛА ВСУ в регионе

ТЕГЕРАН, 31 мар - РИА Новости. Иран наблюдает за передвижениями операторов дронов ВСУ на Ближнем Востоке и готов снова принять необходимые меры против них, заявил РИА Новости член комиссии по национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Салар Велятмедар.
Ранее представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что ВКС и ВМС Корпуса стражей исламской революции поразили военный склад в Дубае, где находились более 20 украинцев.
"Согласно имеющейся у нас информации, украинские специалисты по беспилотникам и несколько БПЛА были переброшены в регион. Наши профильные службы пристально отслеживали ситуацию и получали необходимые данные об их месте дислокации в Дубае, где мы нанесли удар. Мы продолжаем наблюдать за подобными передвижениями, и в случае получения дополнительных сведений будут предприняты необходимые меры", - сказал Велятмедар.
По словам собеседника агентства, привлечение украинских операторов БПЛА свидетельствует о сложном положении американской армии на фоне конфликта в регионе.
"По нашему мнению, это говорит о том, что американская армия переживает кризис в условиях нынешнего конфликта: США были вынуждены обратиться за поддержкой к Украине, которая сама переживает не самые лучшие времена. Киев и так испытывает сложности, и если НАТО прекратит свою поддержку, то само существование Украины будет под вопросом", - добавил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.