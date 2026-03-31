В Иране заявили о готовности вновь ударить по операторам БПЛА ВСУ в регионе

ТЕГЕРАН, 31 мар - РИА Новости. Иран наблюдает за передвижениями операторов дронов ВСУ на Ближнем Востоке и готов снова принять необходимые меры против них, заявил РИА Новости член комиссии по национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Салар Велятмедар.

"Согласно имеющейся у нас информации, украинские специалисты по беспилотникам и несколько БПЛА были переброшены в регион. Наши профильные службы пристально отслеживали ситуацию и получали необходимые данные об их месте дислокации в Дубае, где мы нанесли удар. Мы продолжаем наблюдать за подобными передвижениями, и в случае получения дополнительных сведений будут предприняты необходимые меры", - сказал Велятмедар.