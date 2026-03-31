Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:25 31.03.2026 (обновлено: 09:12 31.03.2026)
https://ria.ru/20260331/iran-2083930000.html
В Иране заявили о готовности вновь ударить по операторам БПЛА ВСУ в регионе
в мире
иран
сша
ближний восток
вооруженные силы украины
корпус стражей исламской революции
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082624541_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6655217b490b10b7d6ffd1432ac682cc.jpg
https://ria.ru/20260330/ukraina-2083850297.html
https://ria.ru/20260325/ukraina-2082765886.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082624541_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8de0d27c6e155007a2a51d5d95fc978e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© REUTERS / Majid AsgaripourРакетный комплекс в Тегеране
Ракетный комплекс в Тегеране - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Ракетный комплекс в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 31 мар - РИА Новости. Иран наблюдает за передвижениями операторов дронов ВСУ на Ближнем Востоке и готов снова принять необходимые меры против них, заявил РИА Новости член комиссии по национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Салар Велятмедар.
Ранее представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что ВКС и ВМС Корпуса стражей исламской революции поразили военный склад в Дубае, где находились более 20 украинцев.
"Согласно имеющейся у нас информации, украинские специалисты по беспилотникам и несколько БПЛА были переброшены в регион. Наши профильные службы пристально отслеживали ситуацию и получали необходимые данные об их месте дислокации в Дубае, где мы нанесли удар. Мы продолжаем наблюдать за подобными передвижениями, и в случае получения дополнительных сведений будут предприняты необходимые меры", - сказал Велятмедар.
По словам собеседника агентства, привлечение украинских операторов БПЛА свидетельствует о сложном положении американской армии на фоне конфликта в регионе.
"По нашему мнению, это говорит о том, что американская армия переживает кризис в условиях нынешнего конфликта: США были вынуждены обратиться за поддержкой к Украине, которая сама переживает не самые лучшие времена. Киев и так испытывает сложности, и если НАТО прекратит свою поддержку, то само существование Украины будет под вопросом", - добавил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреИранСШАБлижний ВостокВооруженные силы УкраиныКорпус стражей исламской революцииВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала