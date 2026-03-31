Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:42 31.03.2026 (обновлено: 03:58 31.03.2026)
https://ria.ru/20260331/iran-2083909187.html
"Серьезный удар": в США забили тревогу после атаки Ирана
"Серьезный удар": в США забили тревогу после атаки Ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083786786_0:0:748:420_1920x0_80_0_0_833012d9d3846482f7b7a6cae06f8b69.jpg
https://ria.ru/20260331/iran-2083891177.html
https://ria.ru/20260331/nato-2083898976.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083786786_7:0:567:420_1920x0_80_0_0_94b5a7b485363e56d9f59f3d68c2575f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Серьезный удар": в США забили тревогу после атаки Ирана

CNN: потеря самолета Е-3 лишит США возможности обнаруживать цели на расстоянии

© соцсетиУничтоженный американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry
Уничтоженный американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Уничтожение Ираном самолета дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS ВВС США может лишить Вашингтон способности обнаруживать цели на расстоянии, сообщает телеканал CNN.
"Аналитики считают, что уничтожение американского самолета E-3 Sentry ВВС США в результате иранского удара по авиабазе в Саудовской Аравии может подорвать способность США обнаруживать приближающиеся иранские угрозы на расстоянии", — говорится в материале.
Иранские ракеты в Тегеране - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Бывший полковник ВВС США Седрик Лейтон заявил телеканалу, что это потенциально может повлиять на способность Вашингтона управлять боевыми самолетами и направлять их к целям, а также защищать их от потенциальных столкновений.
«
"Потеря самолета AWACS — это серьезный удар по возможностям наблюдения, — приводит CNN его слова.
В воскресенье пресс-служба Корпуса Стражей Исламской Революции сообщила, что воздушно-космические силы КСИР ударом по американской авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии уничтожили самолет E-3 США, так же известный как "Летающий радар", с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.
По информации СМИ, это один из самых дорогостоящих самолетов ВВС США. Его приблизительная стоимость составляет около 500 миллионов долларов.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала