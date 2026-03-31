"Серьезный удар": в США забили тревогу после атаки Ирана

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Уничтожение Ираном самолета дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS ВВС США может лишить Вашингтон способности обнаруживать цели на расстоянии, сообщает телеканал CNN.
"Аналитики считают, что уничтожение американского самолета E-3 Sentry ВВС США в результате иранского удара по авиабазе в Саудовской Аравии может подорвать способность США обнаруживать приближающиеся иранские угрозы на расстоянии", — говорится в материале.
Бывший полковник ВВС США Седрик Лейтон заявил телеканалу, что это потенциально может повлиять на способность Вашингтона управлять боевыми самолетами и направлять их к целям, а также защищать их от потенциальных столкновений.
"Потеря самолета AWACS — это серьезный удар по возможностям наблюдения, — приводит CNN его слова.
В воскресенье пресс-служба Корпуса Стражей Исламской Революции сообщила, что воздушно-космические силы КСИР ударом по американской авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии уничтожили самолет E-3 США, так же известный как "Летающий радар", с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.
По информации СМИ, это один из самых дорогостоящих самолетов ВВС США. Его приблизительная стоимость составляет около 500 миллионов долларов.