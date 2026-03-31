В российских поездах появится бесперебойный интернет

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Стабильный высокоскоростной интернет появится в российских поездах в среднесрочной перспективе с помощью отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
"В среднесрочной перспективе мы нацелены на внедрение услуг широкополосного доступа к сети интернет с использованием отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки. Эта инновационная технология позволит предоставить пассажирам высокоскоростной доступ к сети интернет в подвижном составе в режиме 24/7 вне зависимости от наличия инфраструктуры операторов сотовой связи", - ответил Пястолов в преддверии Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ).
