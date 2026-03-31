ФИФА обеспечит иранцам наилучшие условия на ЧМ, заявил Инфантино
01:40 31.03.2026
ФИФА обеспечит иранцам наилучшие условия на ЧМ, заявил Инфантино
ФИФА обеспечит иранцам наилучшие условия на ЧМ, заявил Инфантино - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
ФИФА обеспечит иранцам наилучшие условия на ЧМ, заявил Инфантино
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил об отсутствии у организации запасных планов по поводу участия сборной Ирана в... РИА Новости Спорт, 31.03.2026
2026-03-31T01:40:00+03:00
2026-03-31T01:40:00+03:00
спорт, иран, сша, мексика, джанни инфантино, дональд трамп, международная федерация футбола (фифа)
Спорт, Иран, США, Мексика, Джанни Инфантино, Дональд Трамп, Международная федерация футбола (ФИФА)
ФИФА обеспечит иранцам наилучшие условия на ЧМ, заявил Инфантино

Инфантино: ФИФА обеспечит иранцам наилучшие условия на ЧМ, у нас нет плана B

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил об отсутствии у организации запасных планов по поводу участия сборной Ирана в чемпионате мира в США, Канаде и Мексике.
Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил о невозможности участия сборной страны в чемпионате мира 2026 года с учетом текущей геополитической обстановки. После заявления президента США Дональда Трампа о неуместности присутствия иранцев на чемпионате Доньямали потребовал от ФИФА отозвать решение о проведении турнира в США. Затем генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола (АФК) Виндзор Джон заявил, что сборная Ирана по-прежнему планирует участвовать в чемпионате мира.
Инфантино заявил, что Трамп приветствует участие сборной Ирана в ЧМ-2026
Инфантино заявил, что Трамп приветствует участие сборной Ирана в ЧМ-2026
11 марта, 08:02
"Мы живем в реальном мире и понимаем, насколько сложна ситуация с иранской сборной, но мы работаем и сделаем так, чтобы они провели свои матчи чемпионата мира в наилучших условиях", - цитирует Инфантино El Financiero со ссылкой на мексиканский канал N+.
Глава ФИФА подчеркнул, что организация с уважением относится к тому факту, что сборная Ирана завоевала путевку на турнир "досрочно и по спортивному принципу".
"Нет плана B, C или D - есть только план А. Мы живем в сложном геополитическом контексте, и эти проблемы мы не в силах разрешить, но у нас есть возможность объединять, создавать условия для того, чтобы мир собирался вместе в атмосфере мира и праздника", - добавил Инфантино.
На странице посольства Ирана в Мексике в X появлялась информация, что федерация футбола страны ведет переговоры с ФИФА о переносе своих матчей чемпионата мира 2026 года из США в Мексику. Согласно расписанию турнира, на групповом этапе мундиаля иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (16 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле против команды Египта (27 июня).
Инфантино назвал сборную Испании одним из фаворитов чемпионата мира
Инфантино назвал сборную Испании одним из фаворитов чемпионата мира
10 марта, 13:14
 
