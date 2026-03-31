ФИФА обеспечит иранцам наилучшие условия на ЧМ, заявил Инфантино

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил об отсутствии у организации запасных планов по поводу участия сборной Ирана в чемпионате мира в США, Канаде и Мексике.

Глава ФИФА подчеркнул, что организация с уважением относится к тому факту, что сборная Ирана завоевала путевку на турнир "досрочно и по спортивному принципу".

"Нет плана B, C или D - есть только план А. Мы живем в сложном геополитическом контексте, и эти проблемы мы не в силах разрешить, но у нас есть возможность объединять, создавать условия для того, чтобы мир собирался вместе в атмосфере мира и праздника", - добавил Инфантино.