В ГД сообщили об изменении перечня патриотических песен для школ - РИА Новости, 31.03.2026
03:29 31.03.2026 (обновлено: 11:10 31.03.2026)
В ГД сообщили об изменении перечня патриотических песен для школ
В ГД сообщили об изменении перечня патриотических песен для школ - РИА Новости, 31.03.2026
В ГД сообщили об изменении перечня патриотических песен для школ
Перечень патриотических песен современных исполнителей в школьной программе будет дополнен, соответствующая работа будет продолжена при участии экспертов и... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T03:29:00+03:00
2026-03-31T11:10:00+03:00
общество
россия
сергей колунов
владимир путин
олег газманов
любэ
госдума рф
россия
общество, россия, сергей колунов, владимир путин, олег газманов, любэ, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Колунов, Владимир Путин, Олег Газманов, Любэ, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
В ГД сообщили об изменении перечня патриотических песен для школ

РИА Новости: перечень патриотических песен в школьной программе будет дополнен

© iStock.com / South_agencyДети во время урока музыки
Дети во время урока музыки - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© iStock.com / South_agency
Дети во время урока музыки. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Перечень патриотических песен современных исполнителей в школьной программе будет дополнен, соответствующая работа будет продолжена при участии экспертов и родительского сообщества, сообщил РИА Новости автор инициативы, депутат Госдумы Сергей Колунов.
Парламентарий напомнил, что с 1 сентября 2025 года во всех школах России на уроках музыки дети с первого по восьмой классы изучают песенник патриотических песен современных исполнителей, в который вошло 37 песен. По его словам, песенник уже доказал свою востребованность и важность.
"Учащиеся, их родители и учительское сообщество говорят, что нововведения в программу сделали музыку как школьный урок еще интереснее и современнее. Много вопросов поступает по поводу актуализации песенника, работы по его дополнению. Отвечаю - работу по актуализации мы вместе с экспертным и родительским сообществами будем продолжать", - сказал Колунов.
Депутат подчеркнул, что расширение песенника призвано решить две задачи: укрепить патриотическое воспитание подрастающего поколения и стимулировать интерес к изучению произведений отечественных авторов и исполнителей.
"В текущих реалиях патриотическое воспитание становится одним из важнейших направлений работы образовательных организаций. На сегодняшний день около 10 миллионов детишек учится в первом-восьмом классах, и до них через школу мы сможем дотянуться патриотической песней. Это можно и нужно делать. Дети должны любить свою Родину, любить ее природу, ее традиции, уважать ее героев - обо всём этом и поется в патриотических песнях", - заключил он.
Ранее Колунов выступил с инициативой создать список патриотических песен для школьников, дальнейшая работа по разработке списка велась в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. В частности, в перечень были включены песни "Моя Россия" Ярослава Дронова (Shaman), "Офицеры", "Бессмертный полк" и "Вперед, Россия" Олега Газманова, "Родина" Сергея Трофимова, "Россия" и "Флаг моего государства" Дениса Майданова, композиции группы "Любэ", в том числе "Многая лета русской земле", "А река течет" и "Конь" и другие.
ОбществоРоссияСергей КолуновВладимир ПутинОлег ГазмановЛюбэГосдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
