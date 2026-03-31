В Госдуме мощно отреагировали на украинскую провокацию против россиянки - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
18:51 31.03.2026 (обновлено: 19:02 31.03.2026)
В Госдуме мощно отреагировали на украинскую провокацию против россиянки
В Госдуме мощно отреагировали на украинскую провокацию против россиянки

Свищев: FIG не поведется на призывы лишить Ильтерякову нейтрального статуса

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с РИА Новости выразил уверенность в том, что Международная федерация гимнастики (FIG) не поведется на призывы Федерации гимнастики Украины лишить россиянку Софию Ильтерякову нейтрального статуса после инцидента на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии.
Ранее Федерация гимнастики Украины призвала лишить Ильтерякову нейтрального статуса за инцидент с ее участием на церемонии награждения на этапе Кубка мира в Софии. 30 марта 15-летняя Ильтерякова, выступающая в нейтральном статусе, заняла второе место в упражнениях с обручем. Первой стала украинка Таисия Онофрийчук, третьей - итальянка София Раффаэли. После включения гимна Украины на церемонии награждения Онофрийчук и Раффаэли развернулись к своим флагам, Ильтерякова продолжила стоять, развернувшись к ним спиной.
"Пусть призывают к чему угодно! Я уверен, что Международная федерация гимнастики не поведется на глупые заявления украинской стороны. Мало ли кто отворачивается — они вообще уходят с пьедестала, если российский гимн играет, руки не пожимают. Наша спортсменка проявила свою гражданскую позицию. Какие к ней могут быть претензии?" - сказал Свищев.
"Когда кого-то хочешь обвинить, надо прежде всего смотреть на свои поступки. Если бы украинская сторона вела себя прилично, наши спортсмены точно бы соблюдали правила этикета. Не надо удивляться, раз ты сам законодатель неспортивной моды. Украина дала импульс неспортивной моде: если не нравится спортсмен, страна, делать такие демарши, политические акции. Они пожинают плоды того, что сами посеяли", - добавил собеседник агентства.
Российские гимнастки победили в групповых упражнениях с обручами и булавами
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    СКА
    6
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Мали
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Швеция
    Польша
    3
    2
  • Футбол
    В ожидании пенальти
    Босния и Герцеговина
    Италия
    1
    1
  • Футбол
    Пенальти
    Чехия
    Дания
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Косово
    Турция
    0
    1
