В Госдуме мощно отреагировали на украинскую провокацию против россиянки

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с РИА Новости выразил уверенность в том, что Международная федерация гимнастики (FIG) не поведется на призывы Федерации гимнастики Украины лишить россиянку Софию Ильтерякову нейтрального статуса после инцидента на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии.

"Когда кого-то хочешь обвинить, надо прежде всего смотреть на свои поступки. Если бы украинская сторона вела себя прилично, наши спортсмены точно бы соблюдали правила этикета. Не надо удивляться, раз ты сам законодатель неспортивной моды. Украина дала импульс неспортивной моде: если не нравится спортсмен, страна, делать такие демарши, политические акции. Они пожинают плоды того, что сами посеяли", - добавил собеседник агентства.