WSJ раскрыла, почему кризис вокруг Ирана нарушит выпуск высоких технологий

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Эскалация на Ближнем Востоке привела к сокращению поставок гелия - побочного продукта добычи природного газа, что может сказаться на производстве в сфере высоких технологий и военной отрасли, пишет газета Wall Street Journal

"Мировые поставки гелия... сокращаются из-за приостановки экспорта природного газа из Катара , на долю которого приходится около трети общемирового объема. Этот дефицит создает напряженность на рынке, где поставки нельзя быстро заменить, что угрожает затруднить производство всего - от полупроводников до компонентов для военных дронов и космических ракет", - говорится в статье.

Катарские газовики добывают гелий на месторождении Южный Парс (Северное), которое делит с Ираном , поскольку месторождение - практически полностью подводное. Затем они выделяет этот газ на одном из своих заводов сжиженного природного газа (СПГ).

Но государственная нефтегазовая компания Qatar Energy в начале марта заявила о прекращении производства СПГ на всех своих объектах в связи с атаками беспилотников на ее предприятия в городах Рас-Лаффане и Месаиде.

Издание отмечает, что дефицит гелия не сразу будет ощущаться для многих производителей микросхем и оборонной продукции. Но поставщики уже предупреждают некоторых клиентов о возможных сокращениях поставок и росте стоимости сырья, рассказали газете отраслевые источники.

Потребители гелия в основном обеспечивают себя поставками за счет долгосрочных контрактов, но теперь они борются за дефицитные краткосрочные поставки на спотовом рынке, и аналитики отмечают, что эта конкуренция увеличила цены более чем вдвое, говорится в статье.

В частности, Южная Корея , крупный производитель микросхем, который сильно зависит от поставок из Катара, обращается за дополнительными поставками к американским производителям.

WSJ указывает, что гелий необходим для охлаждения оборудования при производстве микросхем для искусственного интеллекта, бесперебойной работы аппаратов магнитно-резонансной томографии (МРТ) в медицине, в космической отрасли - для продувки топливных баков ракет, а также он важен в производстве волоконно-оптических кабелей.