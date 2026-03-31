https://ria.ru/20260331/galustjan-2083964433.html
Фигуристка из Москвы рассказала, как попала в больницу после жестких диет - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
Фигуристка Анастасия Галустян в интервью РИА Новости сообщила, что проходила лечение от расстройства пищевого поведения (РПП) после диет.
фигурное катание
спорт
москва
армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579113944_0:0:2619:1473_1920x0_80_0_0_51715d15645e2163f3043e2159c70256.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579113944_439:0:2619:1635_1920x0_80_0_0_df918b6cb45a33d44e0aa0265efa6184.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Фигуристка Галустян рассказала, как лечилась от РПП после жестких диет
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости, Влад Жуков. Фигуристка Анастасия Галустян в интервью РИА Новости сообщила, что проходила лечение от расстройства пищевого поведения (РПП) после диет.
Галустян 26 лет. В одиночном катании уроженка Москвы
выступала за Армению
и стала трехкратной чемпионкой этой страны. После пробовала себя в танцах на льду, но не нашла достойного партнера.
"В танцах же культ худого, красивого тела значительно более острый. Нужно всегда быть в форме, с макияжем. Здесь внешний вид - самое главное. Я осознала, что сама из этого не выберусь, обратилась в Центр изучения расстройств пищевого поведения. Сначала тебя наблюдают, - рассказала фигуристка. - Опрашивают психологи, ставят капельницы, контролируют приемы пищи. Не хотела бы называть точные диагнозы, но скажу так: все, что можно себе представить при аббревиатуре РПП, у меня было".
"За то короткое время в диспансере я поняла, что мне необходимо подружиться с головой. Мне нужна была помощь, и я за ней обратилась, но если ставить цель остаться в спорте, нужно научиться справляться самой. Во-первых, потому что лечение стоит дорого - тысяч 10-15 рублей в день. А во-вторых, в конечном итоге все будет зависеть только от тебя. Нужно выстроить правильные отношения с едой, с восприятием своего тела - иначе ты просто не выживешь", - заключила Галустян.