11:21 31.03.2026 (обновлено: 11:25 31.03.2026)
Фигуристка из Москвы рассказала, как попала в больницу после жестких диет
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАнастасия Галустян
Анастасия Галустян - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Анастасия Галустян. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости, Влад Жуков. Фигуристка Анастасия Галустян в интервью РИА Новости сообщила, что проходила лечение от расстройства пищевого поведения (РПП) после диет.
Галустян 26 лет. В одиночном катании уроженка Москвы выступала за Армению и стала трехкратной чемпионкой этой страны. После пробовала себя в танцах на льду, но не нашла достойного партнера.
"В танцах же культ худого, красивого тела значительно более острый. Нужно всегда быть в форме, с макияжем. Здесь внешний вид - самое главное. Я осознала, что сама из этого не выберусь, обратилась в Центр изучения расстройств пищевого поведения. Сначала тебя наблюдают, - рассказала фигуристка. - Опрашивают психологи, ставят капельницы, контролируют приемы пищи. Не хотела бы называть точные диагнозы, но скажу так: все, что можно себе представить при аббревиатуре РПП, у меня было".
"За то короткое время в диспансере я поняла, что мне необходимо подружиться с головой. Мне нужна была помощь, и я за ней обратилась, но если ставить цель остаться в спорте, нужно научиться справляться самой. Во-первых, потому что лечение стоит дорого - тысяч 10-15 рублей в день. А во-вторых, в конечном итоге все будет зависеть только от тебя. Нужно выстроить правильные отношения с едой, с восприятием своего тела - иначе ты просто не выживешь", - заключила Галустян.
