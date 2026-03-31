Площадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже. Архивное фото

Площадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже

© Доминик Бутен Площадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже

В Париже удивились словам Трампа по поводу воздушного пространства Франции

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Франция выразила удивление комментариями президента США Дональда Трампа, который раскритиковал несуществующий, по версии Парижа, отказ разрешать направляющимся в Израиль американским самолетам, пролетать над французской территорией.

Ранее Трамп заявил, что Франция не позволила американским самолетам, направляющимся в Израиль с военными грузами, пролетать над французской территорией, и что США "запомнят" этот отказ.

"Мы удивлены этим заявлением. Франция не изменила свою позицию с первого дня (конфликта), и мы подтверждаем это решение", - говорится в заявлении канцелярии президента Эммануэля Макрона , которое цитирует агентство Рейтер.

Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на источник в военных кругах Франция, вопреки заявлениям Трампа, не ограничивала полеты военных самолетов США в своем воздушном пространстве.

Французские военные заявили 5 марта, что разрешит США использовать свои базы "временной основе", если они будут оказывать поддержку обороне французских союзников в регионе, отмечает Рейтер.