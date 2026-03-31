В Париже удивились словам Трампа по поводу воздушного пространства Франции - РИА Новости, 31.03.2026
20:35 31.03.2026 (обновлено: 20:36 31.03.2026)
В Париже удивились словам Трампа по поводу воздушного пространства Франции
В Париже удивились словам Трампа по поводу воздушного пространства Франции - РИА Новости, 31.03.2026
В Париже удивились словам Трампа по поводу воздушного пространства Франции
Франция выразила удивление комментариями президента США Дональда Трампа, который раскритиковал несуществующий, по версии Парижа, отказ разрешать направляющимся... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T20:35:00+03:00
2026-03-31T20:36:00+03:00
сша
франция
израиль
дональд трамп
эммануэль макрон
военная операция сша и израиля против ирана
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571360331_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20cddb38110d93cd0ef462f51940ce71.jpg
https://ria.ru/20260304/makron-2078530335.html
сша
франция
израиль
сша, франция, израиль, дональд трамп, эммануэль макрон, военная операция сша и израиля против ирана, политика
США, Франция, Израиль, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Военная операция США и Израиля против Ирана, Политика
В Париже удивились словам Трампа по поводу воздушного пространства Франции

В офисе Макрона удивились словам Трампа о воздушном пространстве Франции

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Франция выразила удивление комментариями президента США Дональда Трампа, который раскритиковал несуществующий, по версии Парижа, отказ разрешать направляющимся в Израиль американским самолетам, пролетать над французской территорией.
Ранее Трамп заявил, что Франция не позволила американским самолетам, направляющимся в Израиль с военными грузами, пролетать над французской территорией, и что США "запомнят" этот отказ.
"Мы удивлены этим заявлением. Франция не изменила свою позицию с первого дня (конфликта), и мы подтверждаем это решение", - говорится в заявлении канцелярии президента Эммануэля Макрона, которое цитирует агентство Рейтер.
Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на источник в военных кругах Франция, вопреки заявлениям Трампа, не ограничивала полеты военных самолетов США в своем воздушном пространстве.
Французские военные заявили 5 марта, что разрешит США использовать свои базы "временной основе", если они будут оказывать поддержку обороне французских союзников в регионе, отмечает Рейтер.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
СШАФранцияИзраильДональд ТрампЭммануэль МакронВоенная операция США и Израиля против ИранаПолитика
 
 
