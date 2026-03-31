В Париже удивились словам Трампа по поводу воздушного пространства Франции
Франция выразила удивление комментариями президента США Дональда Трампа, который раскритиковал несуществующий, по версии Парижа, отказ разрешать направляющимся... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T20:35:00+03:00
В офисе Макрона удивились словам Трампа о воздушном пространстве Франции
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Франция выразила удивление комментариями президента США Дональда Трампа, который раскритиковал несуществующий, по версии Парижа, отказ разрешать направляющимся в Израиль американским самолетам, пролетать над французской территорией.
Ранее Трамп
заявил, что Франция
не позволила американским самолетам, направляющимся в Израиль
с военными грузами, пролетать над французской территорией, и что США
"запомнят" этот отказ.
"Мы удивлены этим заявлением. Франция не изменила свою позицию с первого дня (конфликта), и мы подтверждаем это решение", - говорится в заявлении канцелярии президента Эммануэля Макрона
, которое цитирует агентство Рейтер.
Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на источник в военных кругах Франция, вопреки заявлениям Трампа, не ограничивала полеты военных самолетов США в своем воздушном пространстве.
Французские военные заявили 5 марта, что разрешит США использовать свои базы "временной основе", если они будут оказывать поддержку обороне французских союзников в регионе, отмечает Рейтер.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.