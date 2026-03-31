В ЕС заявили о готовности содействовать восстановлению поставок по "Дружбе"

БРЮССЕЛЬ, 31 мар - РИА Новости. ЕС все еще готов содействовать восстановлению поставок через трубопровод "Дружба" и надеется, что ситуация разрешится, заявил во вторник еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсон.
«
"Мы и председатель (Еврокомиссии - ред.) Урсула фон дер Ляйен не раз заявляли, что мы, конечно же, готовы помочь нормализовать ситуацию (с поставками по трубопроводу "Дружба" - ред.), и мы надеемся, что ситуация разрешится", - заявил Йоргенсон, отвечая на один из вопросов после своего выступления об итогах встречи глав минэнерго стран ЕС.
При этом ранее во вторник премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Еврокомиссию не делать вид, что она не может убедить Владимира Зеленского пустить европейских экспертов к нефтепроводу "Дружба" и восстановить работу этой инфраструктуры. Днем ранее он обвинил фон дер Ляйен в сговоре с Зеленским по поводу остановки прокачки нефти по нефтепроводу "Дружба".
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через свою территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. После этого Венгрия заблокировала кредит Украине на 90 миллиардов евро и 20-й пакет антироссийских санкций, увязывая свою позицию с остановкой прокачки российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Будапешт настаивает, что без решения энергетического вопроса не будет поддерживать новые меры в пользу Киева.