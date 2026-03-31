Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/es-2084090906.html
Фицо призвал ЕК не играть в политические игры с Зеленским
в мире
словакия
киев
чехия
владимир зеленский
роберт фицо
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061856713_0:0:3136:2048_1920x0_80_0_0_f0ce1279579fff2053019510d18bbd99.jpg
https://ria.ru/20260324/ek-2082663268.html
словакия
киев
чехия
В мире, Словакия, Киев, Чехия, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Мирный план США по Украине
Фицо призвал ЕК не играть в политические игры с Зеленским

Фицо призвал ЕК не играть в политические игры с Зеленским в вопросе "Дружбы"

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Словакии Роберт Фицо
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 31 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Еврокомиссию не делать вид, что она не может убедить Владимира Зеленского пустить европейских экспертов к нефтепроводу “Дружба” и восстановить работу этой инфраструктуры.
В понедельник министр обвинил главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен в сговоре с Зеленским по поводу остановки прокачки нефти по нефтепроводу "Дружба". Он также намекнул на нежелание организовать инспекцию для осмотра объекта, из-за якобы повреждений которого Киев и перекрыл транзит.
“Воспользуюсь этой возможностью, чтобы снова призвать Европейскую комиссию прекратить играть в политические игры... пусть не делает вид, что она не способна убедить украинского президента Зеленского пустить инспекционную группу, чтобы снова была восстановлена работа нефтепровода “Дружба”, - сказал Фицо по итогам заседания кабминов Словакии и Чехии, трансляция велась на Youtube-канале словацкого правительства.
Словацкий премьер 28 марта пригрозил заблокировать новые санкции против РФ из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба". По его словам, если бы тот работал, то не было бы высоких цен на топливо.
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через свою территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Словацкие власти считают, что он функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Фицо заявил о сильной ненависти ЕК к России
24 марта, 16:14
 
В мире, Словакия, Киев, Чехия, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Мирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала