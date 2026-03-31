Фицо призвал ЕК не играть в политические игры с Зеленским

БРАТИСЛАВА, 31 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Еврокомиссию не делать вид, что она не может убедить Владимира Зеленского пустить европейских экспертов к нефтепроводу “Дружба” и восстановить работу этой инфраструктуры.
В понедельник министр обвинил главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен в сговоре с Зеленским по поводу остановки прокачки нефти по нефтепроводу "Дружба". Он также намекнул на нежелание организовать инспекцию для осмотра объекта, из-за якобы повреждений которого Киев и перекрыл транзит.
“Воспользуюсь этой возможностью, чтобы снова призвать Европейскую комиссию прекратить играть в политические игры... пусть не делает вид, что она не способна убедить украинского президента Зеленского пустить инспекционную группу, чтобы снова была восстановлена работа нефтепровода “Дружба”, - сказал Фицо по итогам заседания кабминов Словакии и Чехии, трансляция велась на Youtube-канале словацкого правительства.
Словацкий премьер 28 марта пригрозил заблокировать новые санкции против РФ из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба". По его словам, если бы тот работал, то не было бы высоких цен на топливо.
