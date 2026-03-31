Фицо призвал ЕК не играть в политические игры с Зеленским

БРАТИСЛАВА, 31 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Еврокомиссию не делать вид, что она не может убедить Владимира Зеленского пустить европейских экспертов к нефтепроводу “Дружба” и восстановить работу этой инфраструктуры.