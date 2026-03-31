МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В ЕС не понимают, зачем Украина не дает провести проверку нефтепровода "Дружба", сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники.
"Неразумно", "загадка" и "не ясно" — вот некоторые слова, используемые в дипломатических кругах для описания препятствования Киевом работе группы, направленной для инспекции трубопровода", — говорится в публикации.
"Вот идиотка". Заявление Каллас о "Дружбе" шокировало журналиста
19 марта, 15:33
Блок не понимает, что за игру ведет Украина, заявил неназванный дипломат.
В конце января Киев прекратил прокачку топлива по этому нефтепроводу в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждения из-за якобы российских ударов. Будапешт и Братислава считают, что "Дружба" функционирует, а остановка транспортировки энергоресурсов — это политическое решение Украины. По данным СМИ, еще 18 марта европейские эксперты прибыли в Киев для проверки, однако доступ к объекту они так и не получили.
Украина готовит Майдан в Венгрии
23 марта, 08:00