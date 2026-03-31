10:57 31.03.2026
Эксперт рассказал, как россияне могут спасти свои фотографии из iCloud
2026-03-31T10:57:00+03:00
эльдар муртазин
mobile research group
apple
Технологии, Россия, Эльдар Муртазин, Mobile Research Group, Apple
Эксперт рассказал, как россияне могут спасти свои фотографии из iCloud

Муртазин: свои фото и видео из iCloud можно спасти, воспользовавшись Takeaway

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россияне могут спасти свои фотографии и видео, хранящиеся в iCloud, воспользовавшись процедурой Takeaway - с ее помощью можно загрузить контент из облачного хранилища на компьютер или жесткий диск, рассказал РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
"Процедура называется Takeaway, она работает у всех компаний. Пользователь может загрузить из iCloud все свои фотографии локально, например, на компьютер, на жесткий диск, де-факто спасти их", - сказал он.
Логотип Apple - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Депутаты попросили Минцифры разъяснить запрет пополнения счета в Apple ID
30 марта, 21:18
Однако эксперт добавил, что перенос займет много времени и трафика - 100 гигабайт из iCloud будут грузиться до недели в зависимости от оператора.
Ранее Муртазин говорил, что россияне могут потерять доступ к своим фотографиям и видео из iCloud в случае ограничения оплаты зарубежного сервиса со счета мобильного телефона.
Накануне источник в правительстве заявил РИА Новости, что Минцифры РФ обсуждает приостановку оплаты сервисов Apple со счета мобильного телефона, чтобы принудить компанию к возвращению популярных российских приложений в App Store.
По словам источника, в министерстве считают, что временные ограничения со стороны операторов могут побудить технологическую компанию к исполнению российского законодательства, так как упущенная выгода в противном случае будет слишком велика.
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Apple хочет зарегистрировать новый товарный знак в России
28 марта, 01:40
 
ТехнологииРоссияЭльдар МуртазинMobile Research GroupApple
 
 
