Эксперт рассказал, как россияне могут спасти свои фотографии из iCloud - РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T10:57:00+03:00
https://ria.ru/20260330/gosduma-2083860307.html
https://ria.ru/20260328/apple-2083441065.html
Муртазин: свои фото и видео из iCloud можно спасти, воспользовавшись Takeaway
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россияне могут спасти свои фотографии и видео, хранящиеся в iCloud, воспользовавшись процедурой Takeaway - с ее помощью можно загрузить контент из облачного хранилища на компьютер или жесткий диск, рассказал РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
"Процедура называется Takeaway, она работает у всех компаний. Пользователь может загрузить из iCloud все свои фотографии локально, например, на компьютер, на жесткий диск, де-факто спасти их", - сказал он.
Однако эксперт добавил, что перенос займет много времени и трафика - 100 гигабайт из iCloud будут грузиться до недели в зависимости от оператора.
Ранее Муртазин
говорил, что россияне могут потерять доступ к своим фотографиям и видео из iCloud в случае ограничения оплаты зарубежного сервиса со счета мобильного телефона.
Накануне источник в правительстве заявил РИА Новости, что Минцифры РФ
обсуждает приостановку оплаты сервисов Apple
со счета мобильного телефона, чтобы принудить компанию к возвращению популярных российских приложений в App Store.
По словам источника, в министерстве считают, что временные ограничения со стороны операторов могут побудить технологическую компанию к исполнению российского законодательства, так как упущенная выгода в противном случае будет слишком велика.