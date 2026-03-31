Эксперт рассказал, как россияне могут спасти свои фотографии из iCloud

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россияне могут спасти свои фотографии и видео, хранящиеся в iCloud, воспользовавшись процедурой Takeaway - с ее помощью можно загрузить контент из облачного хранилища на компьютер или жесткий диск, рассказал РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"Процедура называется Takeaway, она работает у всех компаний. Пользователь может загрузить из iCloud все свои фотографии локально, например, на компьютер, на жесткий диск, де-факто спасти их", - сказал он.

Однако эксперт добавил, что перенос займет много времени и трафика - 100 гигабайт из iCloud будут грузиться до недели в зависимости от оператора.

Ранее Муртазин говорил, что россияне могут потерять доступ к своим фотографиям и видео из iCloud в случае ограничения оплаты зарубежного сервиса со счета мобильного телефона.

Накануне источник в правительстве заявил РИА Новости, что Минцифры РФ обсуждает приостановку оплаты сервисов Apple со счета мобильного телефона, чтобы принудить компанию к возвращению популярных российских приложений в App Store.