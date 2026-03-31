Долина снизила сумму иска к аферистам, лишившим ее квартиры
Долина снизила сумму иска к аферистам, лишившим ее квартиры - РИА Новости, 31.03.2026
Долина снизила сумму иска к аферистам, лишившим ее квартиры
Певица Лариса Долина снизила до 114 миллионов рублей требования по иску к мошенникам, осужденным за аферу с квартирой в Хамовниках, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T15:57:00+03:00
2026-03-31T15:57:00+03:00
2026-03-31T15:57:00+03:00
московская область (подмосковье)
москва
цао
происшествия, московская область (подмосковье), москва, цао, лариса долина, дело о квартире долиной
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, ЦАО, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной
Долина снизила сумму иска к аферистам, лишившим ее квартиры
РИА Новости: Долина снизила до 114 млн рублей требования к осужденным мошенникам
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Певица Лариса Долина снизила до 114 миллионов рублей требования по иску к мошенникам, осужденным за аферу с квартирой в Хамовниках, сообщили РИА Новости в Балашихинском суде Подмосковья, где слушается дело.
"Во вторник суд провел беседу по иску, в рамках которой представитель истца уточнил требования, снизив их со 176 до 114 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что первое заседание по существу назначено на 30 апреля.
Ответчиками по иску проходят Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа.
В прошлом году Йошкар-Олинский городской суд взыскал 62,7 миллиона рублей в пользу Долиной
по иску первого зампрокурора ЦАО Москвы
о незаконном обогащении в рамках уголовного дела о хищении денег у певицы. Средства были взысканы с десяти ответчиков, в том числе с четырех осужденных Балашихинским судом Подмосковья
Балашихинский городской суд Подмосковья в конце ноября приговорил на сроки от 4 до 7 лет лишения свободы четырех фигурантов за аферу с квартирой в Ксеньинском переулке в центре Москвы.
Как было установлено в суде, Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа совместно с иными неустановленными соучастниками совершили хищение денежных средств певицы на сумму более 175 миллионов рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышала 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку следствие оценило в 317 миллионов рублей.