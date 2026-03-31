Долина снизила сумму иска к аферистам, лишившим ее квартиры

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Певица Лариса Долина снизила до 114 миллионов рублей требования по иску к мошенникам, осужденным за аферу с квартирой в Хамовниках, сообщили РИА Новости в Балашихинском суде Подмосковья, где слушается дело.

« "Во вторник суд провел беседу по иску, в рамках которой представитель истца уточнил требования, снизив их со 176 до 114 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что первое заседание по существу назначено на 30 апреля.

Ответчиками по иску проходят Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа.

В прошлом году Йошкар-Олинский городской суд взыскал 62,7 миллиона рублей в пользу Долиной по иску первого зампрокурора ЦАО Москвы о незаконном обогащении в рамках уголовного дела о хищении денег у певицы. Средства были взысканы с десяти ответчиков, в том числе с четырех осужденных Балашихинским судом Подмосковья

Балашихинский городской суд Подмосковья в конце ноября приговорил на сроки от 4 до 7 лет лишения свободы четырех фигурантов за аферу с квартирой в Ксеньинском переулке в центре Москвы.