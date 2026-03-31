Суд начнет слушать иск Долиной к аферистам в апреле
Суд начнет слушать иск Долиной к аферистам в апреле - РИА Новости, 31.03.2026
Суд начнет слушать иск Долиной к аферистам в апреле
Балашихинский суд Москвы 30 апреля приступит к рассмотрению по существу иска народной артистки России Ларисы Долиной о взыскании более 176 миллионов рублей с...
2026-03-31T15:51:00+03:00
2026-03-31T15:51:00+03:00
2026-03-31T15:51:00+03:00
москва
россия
московская область (подмосковье)
происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье), лариса долина, дело о квартире долиной
Происшествия, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Лариса Долина, Дело о квартире Долиной
Суд начнет слушать иск Долиной к аферистам в апреле
Суд начнет слушать дело Долиной о взыскании 176 млн рублей с мошенников
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Балашихинский суд Москвы 30 апреля приступит к рассмотрению по существу иска народной артистки России Ларисы Долиной о взыскании более 176 миллионов рублей с мошенников, осужденных за аферу с квартирой в центре Москвы, сообщили РИА Новости в суде.
Во вторник суд провел беседу по иску, в котором Долина
просит взыскать имущественный вред в размере 176 141 000 рублей с четырех осужденных за аферу с квартирой в Хамовниках, которая раньше находилась в собственности артистки.
"Судебное заседание по существу по иску Долиной к (Артуру - ред.) Каменецкому и другим назначено на 30 апреля", - сказал собеседник агентства.
Летом 2024 года Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в Хамовниках и отдать деньги им. Певица оспорила сделку по продаже квартиры, после чего начались длительные судебные споры, которые дошли до Верховного суда. ВС РФ в декабре прошлого года оставил право собственности за покупательницей квартиры в Хамовниках - Полиной Лурье. Сама же Долина, по определению Верховного суда, стала жертвой преступления.
Как было установлено в суде, Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа совместно с иными неустановленными соучастниками совершили хищение денежных средств певицы на сумму более 175 миллионов рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в центре Москвы
, рыночная стоимость которой превышала 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку следствие оценило в 317 миллионов рублей.
Балашихинский городской суд Подмосковья
в конце ноября 2025 года приговорил на сроки от четырех до семи лет лишения свободы четырех фигурантов за аферу с квартирой в Ксеньинском переулке в центре Москвы.