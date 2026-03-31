Суд начнет слушать иск Долиной к аферистам в апреле

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Балашихинский суд Москвы 30 апреля приступит к рассмотрению по существу иска народной артистки России Ларисы Долиной о взыскании более 176 миллионов рублей с мошенников, осужденных за аферу с квартирой в центре Москвы, сообщили РИА Новости в суде.

"Судебное заседание по существу по иску Долиной к (Артуру - ред.) Каменецкому и другим назначено на 30 апреля", - сказал собеседник агентства.

Летом 2024 года Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в Хамовниках и отдать деньги им. Певица оспорила сделку по продаже квартиры, после чего начались длительные судебные споры, которые дошли до Верховного суда. ВС РФ в декабре прошлого года оставил право собственности за покупательницей квартиры в Хамовниках - Полиной Лурье. Сама же Долина, по определению Верховного суда, стала жертвой преступления.