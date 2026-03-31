14:53 31.03.2026
ЕС и Британия ограничивают поездки для экономии топлива, заявил Дмитриев
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал призыв Брюсселя к европейцам меньше пользоваться автомобилями и самолетами, указав, что фактически Евросоюз и Великобритания начинают ограничивать поездки из-за необходимости экономить топливо.
Накануне издание Politico написало со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, что странам ЕС нужно готовиться к длительным перебоям в поставках энергоресурсов из-за конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, проще всего экономить топливо в транспортном секторе - попросить граждан меньше ездить и летать.
"ЕС/Великобритания фактически начинают вводить ограничения на поездки, как и предсказывалось", - написал Дмитриев в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. На фоне эскалации практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок нефти и газа, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.
Дмитриев добавил, что европейцам следует "оставаться дома", рядом с "упрямой русофобкой Урсулой (главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен - ред.) и Кайей (главой европейской дипломатии Кайей Каллас - ред.), которая еще учится быть умной".
