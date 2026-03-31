Синоптик рассказал о погоде в пострадавшем от ливней Дагестане - РИА Новости, 31.03.2026
11:39 31.03.2026
Синоптик рассказал о погоде в пострадавшем от ливней Дагестане
Синоптик рассказал о погоде в пострадавшем от ливней Дагестане - РИА Новости, 31.03.2026
Синоптик рассказал о погоде в пострадавшем от ливней Дагестане
Небольшие дожди продолжатся местами 31 марта и 1 апреля на территории Дагестана, где в прошедшие выходные из-за сильных ливней произошли массовые подтопления,... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T11:39:00+03:00
2026-03-31T11:39:00+03:00
республика дагестан
хасавюртовский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083529404_0:151:1650:1079_1920x0_80_0_0_4e0f759ad3d45256b498eb3ed552a818.jpg
https://ria.ru/20260328/dagestan-2083525045.html
республика дагестан
хасавюртовский район
республика дагестан, хасавюртовский район
Республика Дагестан, Хасавюртовский район
Синоптик рассказал о погоде в пострадавшем от ливней Дагестане

Демичев: в Дагестане в ближайшие дни ожидаются небольшие дожди

© Фото : МЧС Дагестана/MAXПоследствия подтопления в Дагестане
Последствия подтопления в Дагестане - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© Фото : МЧС Дагестана/MAX
Последствия подтопления в Дагестане
МАХАЧКАЛА, 31 мар - РИА Новости. Небольшие дожди продолжатся местами 31 марта и 1 апреля на территории Дагестана, где в прошедшие выходные из-за сильных ливней произошли массовые подтопления, 2-3 апреля осадков не ожидается, сообщил РИА Новости синоптик гидрометцентра Дагестана Артур Демичев.
В Дагестане в выходные из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.
"Сегодня (31 марта - ред.) дожди по территории республики должны прекратиться, после обеда уже не будет, ветер раздуется до 13-18 метров в секунду. С 18.00 (мск) 31 марта по 18.00 (мск) 1 апреля у нас местами небольшой умеренный дождь должен будет продолжаться, в горных районах все сутки будут продолжаться местами небольшие умеренные дожди. А 2-3 апреля уже без осадков", - сказал Демичев.
В Хасавюртовском районе Дагестана, который сильнее всего пострадал от выпавших в минувшие выходные осадков, по словам Демичева, сегодня ночью должен пройти небольшой дождь, а в среду и в последующие дни – без осадков.
Республика ДагестанХасавюртовский район
 
 
