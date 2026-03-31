Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/dagestan-2083947088.html
Жители Дагестана, пострадавшие от непогоды, получат выплаты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083806478_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_4771d1e96bc55b47510841ce8046e269.png
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083806478_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_1c6c9c9334be17d8377e223ef82ed2d9.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Жители Дагестана, пострадавшие от непогоды, получат выплаты

© Фото : Правительство Дагестана/MAXПоследствия подтопления в Дагестане
Последствия подтопления в Дагестане
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 31 мар – РИА Новости. Жители Дагестана, пострадавшие от непогоды, по закону получат выплаты за утрату имущества до 157 тысяч рублей на человека, сообщило министерство труда и соцзащиты региона в своем Telegram-канале.
"Минтруд Дагестана разъясняет, как получить финансовую помощь, если вы пострадали в результате чрезвычайной ситуации. Выплаты производятся из резервного фонда правительства Республики Дагестан по предупреждению ЧС. Если имущество утрачено полностью — 156 750 рублей на человека", - говорится в сообщении минтруда республики.
Уточняется, что каждому пострадавшему положена единовременная материальная помощь в размере 15 675 рублей на человека. Если имущество утрачено частично, то выплата составит более 78,7 тысячи рублей на человека.
При причинении тяжкого или среднего вреда здоровью жителям выплатят 627 тысяч рублей, при легком вреде – 313,5 тысяч рублей.
В минтруда республики отметили, что на материальную помощь необходимо подать заявление в течение месяца со дня введения режима ЧС, за утрату имущества – в течение шести месяцев, за вред здоровью – за 12 месяцев.
В Дагестане в выходные из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В понедельник в пяти городах и трех районах республики был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала