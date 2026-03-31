Жители Дагестана, пострадавшие от непогоды, получат выплаты

МАХАЧКАЛА, 31 мар – РИА Новости. Жители Дагестана, пострадавшие от непогоды, по закону получат выплаты за утрату имущества до 157 тысяч рублей на человека, сообщило министерство труда и соцзащиты региона в своем Telegram-канале.

"Минтруд Дагестана разъясняет, как получить финансовую помощь, если вы пострадали в результате чрезвычайной ситуации. Выплаты производятся из резервного фонда правительства Республики Дагестан по предупреждению ЧС. Если имущество утрачено полностью — 156 750 рублей на человека", - говорится в сообщении минтруда республики.

Уточняется, что каждому пострадавшему положена единовременная материальная помощь в размере 15 675 рублей на человека. Если имущество утрачено частично, то выплата составит более 78,7 тысячи рублей на человека.

При причинении тяжкого или среднего вреда здоровью жителям выплатят 627 тысяч рублей, при легком вреде – 313,5 тысяч рублей.

В минтруда республики отметили, что на материальную помощь необходимо подать заявление в течение месяца со дня введения режима ЧС, за утрату имущества – в течение шести месяцев, за вред здоровью – за 12 месяцев.