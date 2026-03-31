Буданову* предъявили обвинения в теракте за удар по кафе в Хорлах - РИА Новости, 31.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
22:13 31.03.2026 (обновлено: 22:16 31.03.2026)
Буданову* предъявили обвинения в теракте за удар по кафе в Хорлах
Российские следователи установили причастность трех украинских командиров, в том числе экс-главы военной разведки Украины Кирилла Буданова*, к удару в... РИА Новости, 31.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076585157_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_215f6df6108033f5a06989f6727d3c6b.jpg
https://ria.ru/20260227/ukraina-2077032652.html
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076585157_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a716b95572569254e30e54832af16a05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Буданову и Бровди предъявили обвинения в теракте за удар по кафе под Херсоном

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Российские следователи установили причастность трех украинских командиров, в том числе экс-главы военной разведки Украины Кирилла Буданова*, к удару в новогоднюю ночь по ресторану в Херсонской области, им заочно предъявлены обвинения в совершении теракта, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"В ходе расследования теракта установлено, что воинским подразделением, нанесшим авиаудар по гражданскому объекту с применением трех беспилотных летательных аппаратов, командует полковник украинских вооруженных сил Андрей Дзяний*. Он находится в подчинении командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди. Также к организации преступления причастны сотрудники ГУР Минобороны Украины, которым на момент преступления руководил Кирилл Буданов*", - сказал он.
Бастрыкин добавил, что с учетом полученных объективных данных Дзянию*, Бровди и Буданову* заочно предъявлено обвинение в совершении террористического акта.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Буданов* cделал дерзкое заявление о территориях России
27 февраля, 02:48
 
