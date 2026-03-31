Буданову* предъявили обвинения в теракте за удар по кафе в Хорлах
Буданову* предъявили обвинения в теракте за удар по кафе в Хорлах - РИА Новости, 31.03.2026
Буданову* предъявили обвинения в теракте за удар по кафе в Хорлах
Российские следователи установили причастность трех украинских командиров, в том числе экс-главы военной разведки Украины Кирилла Буданова*, к удару в... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T22:13:00+03:00
2026-03-31T22:13:00+03:00
2026-03-31T22:16:00+03:00
херсон, происшествия, украина, херсонская область , александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), владимир сальдо, россия
Херсон, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Херсонская область , Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Владимир Сальдо, Россия
Буданову* предъявили обвинения в теракте за удар по кафе в Хорлах
Буданову и Бровди предъявили обвинения в теракте за удар по кафе под Херсоном
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Российские следователи установили причастность трех украинских командиров, в том числе экс-главы военной разведки Украины Кирилла Буданова*, к удару в новогоднюю ночь по ресторану в Херсонской области, им заочно предъявлены обвинения в совершении теракта, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"В ходе расследования теракта установлено, что воинским подразделением, нанесшим авиаудар по гражданскому объекту с применением трех беспилотных летательных аппаратов, командует полковник украинских вооруженных сил Андрей Дзяний*. Он находится в подчинении командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди. Также к организации преступления причастны сотрудники ГУР Минобороны Украины, которым на момент преступления руководил Кирилл Буданов*", - сказал он.
Бастрыкин добавил, что с учетом полученных объективных данных Дзянию*, Бровди и Буданову* заочно предъявлено обвинение в совершении террористического акта.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.