Буданову* предъявили обвинения в теракте за удар по кафе в Хорлах

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Российские следователи установили причастность трех украинских командиров, в том числе экс-главы военной разведки Украины Кирилла Буданова*, к удару в новогоднюю ночь по ресторану в Херсонской области, им заочно предъявлены обвинения в совершении теракта, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"В ходе расследования теракта установлено, что воинским подразделением, нанесшим авиаудар по гражданскому объекту с применением трех беспилотных летательных аппаратов, командует полковник украинских вооруженных сил Андрей Дзяний*. Он находится в подчинении командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди. Также к организации преступления причастны сотрудники ГУР Минобороны Украины, которым на момент преступления руководил Кирилл Буданов*", - сказал он.

Бастрыкин добавил, что с учетом полученных объективных данных Дзянию*, Бровди и Буданову* заочно предъявлено обвинение в совершении террористического акта.