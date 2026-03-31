В Петербурге ликвидировали открытое горение в автосервисе

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на месте пожара в автосервисе в Санкт-Петербурге, специалисты проводят проливку и разборку конструкций, сообщила пресс-служба МЧС России.

Ранее городское управление МЧС РФ сообщило о горении по всей площади в автосервисе размером 20 на 30 метров на Хрустальной улице, 31 в Санкт-Петербурге. Пожару присвоен дополнительный номер 1БИС, позднее - номер 2. Сведения о пострадавших не поступали. Позже пресс-служба МЧС России сообщила о локализации пожара на площади 600 квадратных метров.