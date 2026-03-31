В Хасавюртовском районе Дагестана эвакуировали более 1400 человек

МАХАЧКАЛА, 31 мар - РИА Новости. Более 1400 человек были эвакуированы в пункт временного размещения (ПВР) в пострадавшем от непогоды Хасавюртовском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.

По его словам, сейчас в ПВР, который развернут на базе местной школы, находятся 140 человек, в том числе 47 детей, остальные предпочли разъехаться по родственникам.