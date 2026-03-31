Сотрудники около территории завода "Нижнекамскнефтехим", где произошел пожар

В Нижнекамске опровергли сообщения о повторном взрыве после ЧП

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сообщения о возможном повторном взрыве после ЧП на предприятии "Нижнекамскнефтехима" являются фейком, сообщила пресс-секретарь мэрии Нижнекамска Яна Комарова-Енькова.

Во вторник на территории одного из производственных объектов "Нижнекамскнефтехима" произошло возгорание, в результате которого два человека погибли. Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщал, что 72 пострадавших в происшествии доставлены в больницы.

Комарова-Енькова опубликовала в своем Telegram-канале скриншот фейкового сообщения, в котором говорится о возможных утечке газа и повторном взрыве на предприятии.