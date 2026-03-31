Лотерейные миллионеры назвали свои счастливые числа

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Большинство россиян, выигравших от одного миллиона рублей в лотерею, считают счастливым число 7, также популярны числа 13 и 17, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".

"Участники, выигравшие в играх от "Национальной Лотереи" от 1 миллиона рублей, счастливым числом чаще всего называют 7. Это выяснилось по итогам опроса, в котором приняли участие более 300 миллионеров лотерей бренда... По результатам исследования, число 7 выбрали около 27% респондентов, что с заметным отрывом опережает остальные варианты. Интересно, что это число заметно чаще называли мужчины, чем женщины", - сообщили в пресс-службе.

Следом по популярности расположились числа 13 и 17 - "их выбрали примерно по 10-12% опрошенных".

"Неоднозначное" число 13, несмотря на свою мистическую репутацию, оказалось одним из фаворитов. Для многих оно, наоборот, символизирует удачу, крупные выигрыши и личные достижения", - отметили в пресс-службе.

Затем идут числа 14, 8, 5 и 3, каждое из которых набрало в среднем от 5% до 8% голосов, добавили в компании.

"В 2023 году, согласно совместному исследованию "Национальной Лотереи" и холдинга " Ромир ", почти 40% россиян назвали любимым числом 7. Тогда в топ-5 лидеров вошли также числа 5, 3, 8 и 9", - отметили в пресс-службе смену предпочтений россиян.