Как снимали новогоднюю классику "Чародеи"

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Братья Стругацкие, создавшие сценарий "Чародеев", вряд ли предполагали, какой резонанс получит их история о чудесах и волшебстве. Картина покорила телезрителей и стала главной новогодней сказкой поколений.

Как снимали знаковую ленту? И как сложились судьбы актеров?

Пробы решили все

Интересно, что актерский состав мог быть совсем иным

На роль властной колдуньи Киры Шемаханской, которую блестяще сыграла Екатерина Васильева, рассматривали целый ряд претенденток. Маргарита Терехова, известная как миледи из "Д'Артаньяна и трех мушкетеров", была в числе главных кандидаток. Режиссер Константин Бромберг первоначально поддерживал именно ее.

Но после просмотра проб Васильевой творческая группа передумала. В борьбе участвовали также Наталья Гундарева и Алиса Фрейндлих, но выбор был однозначным.

Валерий Золотухин мог не сыграть любовника Шемаханской. На его место претендовал Олег Басилашвили — опытный и харизматичный актер. Но дуэт Васильевой и Золотухина оказался идеальным.

Роль антагониста Сатанеева предназначалась Евгению Евстигнееву, но болезнь помешала ему участвовать в проекте. Валентин Гафт не только заменил его, но и затмил конкурентов своей мастерской игрой.

Михаил Боярский получил предложение сыграть домового, но отказался, надеясь на главную роль. Домовым стал Михаил Светин, а роль главного героя — мастера музыкальных инструментов Ивана Пухова — досталась Александру Абдулову.

© Гостелерадио (1982) Кадр из фильма "Чародеи"

На роль Алены Саниной пробовалась среди прочих Ирина Алферова, жена Абдулова. Ее миловидность и обаяние восхитили съемочную группу, но чего-то не хватало. Тогда роль предложили Александре Яковлевой.

НЛО на съемках

Съемки проходили в разных местах по всему Подмосковью. Кабинеты НУИНУ размещались внутри телецентра "Останкино" в Москве, здание самого института снимали в гостинице "Союз".

Эпизоды с тройкой белых коней и знаменитой песней, звучащей голосом Ларисы Долиной, создавали в Суздале и Битцевском лесу. Певица столь мастерски скрыла свой узнаваемый тембр, что зрители десятилетиями были уверены: поет настоящий ребенок, сестра Ивана.

На съемках происходили и странные вещи. В Суздале члены группы якобы стали свидетелями появления НЛО. Первым светящийся объект в ночном небе заметил сам Абдулов. Но пока оператор пытался развернуть стационарную камеру вверх, объект исчез, так и не попав в кадр.

Волшебство сменилось трагедией

Звезд фильма ждали трагические судьбы. Александр Абдулов скончался в 2008 году от рака легких четвертой стадии в возрасте всего 54 лет. До самой смерти он продолжал работать, снялся в 112 фильмах, не сдаваясь болезни.

Александра Яковлева пережила тяжелый кризис кинематографа 1990-х годов. После успешного начала карьеры она практически не получала серьезных ролей. Неожиданно Яковлева стала чиновницей. Позже попыталась возродить карьеру в кино, но болезнь оборвала ее жизнь в 2022-м — в 64 года.

© Гостелерадио СССР (1982) Кадр из фильма "Чародеи"