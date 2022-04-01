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Умерла актриса Александра Яковлева
Умерла актриса Александра Яковлева - РИА Новости, 02.04.2022
Умерла актриса Александра Яковлева
Актриса Александра Яковлева, сыгравшая в фильме "Экипаж", скончалась после продолжительной болезни на 65-м году жизни, сообщил РИА Новости режиссер Лебедев. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-01T22:29
2022-04-01T22:29
2022-04-02T08:31
культура
общество
александра яковлева
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Актриса Александра Яковлева, сыгравшая в фильме "Экипаж", скончалась после продолжительной болезни на 65-м году жизни, сообщил РИА Новости режиссер Лебедев."Да, это правда. Это огромное горе. Она болела, это известно, что она болела, она сама об этом объявила", — сказал он.Лебедев выразил глубокие соболезнования родным и близким Яковлевой, а ее саму назвал ярким, сильным и неординарным человеком, мощнейшей личностью."Светлая память! Она действительно удивительная актриса, которая уже давно не появлялась на экране, но при этом все ее знают, помнят ее роли, потому что она действительно событие, явление в нашем кино, яркое явление. Звезда, настоящая звезда!" — заключил он.Актриса скончалась в Петербурге, где жила в последние годы. Ее похоронят на Родине, в Калининграде.Александра Яковлева родилась в 1957 году. Ее настоящая фамилия — Иванес, псевдоним она взяла по фамилии деда. В 1978 году она окончила Ленинградский государственный институт музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). В 1993 году ушла из кино.Наибольшую популярность ей принесли работы в картинах "Экипаж", "Чародеи" и "Человек с бульвара Капуцинов".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александра яковлева
22:29 01.04.2022 (обновлено: 08:31 02.04.2022)
Умерла актриса Александра Яковлева
Актриса из фильмов "Чародеи" и "Экипаж" Александра Яковлева умерла на 65-м году жизни
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Актриса Александра Яковлева, сыгравшая в фильме "Экипаж", скончалась после продолжительной болезни на 65-м году жизни, сообщил РИА Новости режиссер Лебедев.
"Да, это правда. Это огромное горе. Она болела, это известно, что она болела, она сама об этом объявила", — сказал он.
Лебедев выразил глубокие соболезнования родным и близким Яковлевой, а ее саму назвал ярким, сильным и неординарным человеком, мощнейшей личностью.
"Светлая память! Она действительно удивительная актриса, которая уже давно не появлялась на экране, но при этом все ее знают, помнят ее роли, потому что она действительно событие, явление в нашем кино, яркое явление. Звезда, настоящая звезда!" — заключил он.
Актриса скончалась в Петербурге, где жила в последние годы. Ее похоронят на Родине, в Калининграде.
Александра Яковлева родилась в 1957 году. Ее настоящая фамилия — Иванес, псевдоним она взяла по фамилии деда. В 1978 году она окончила Ленинградский государственный институт музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). В 1993 году ушла из кино.
Наибольшую популярность ей принесли работы в картинах "Экипаж", "Чародеи" и "Человек с бульвара Капуцинов".