СМИ: брокер Хегсета хотел инвестировать в оборонку перед атакой США на Иран

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Брокер шефа Пентагона Пита Хегсета пытался произвести крупное инвестиционное вложение в оборонную сферу перед началом операции США против Ирана, пишет издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
"Брокер Хегсета из Morgan Stanley связался с (инвестиционной компанией - ред.) BlackRock по поводу многомиллионных инвестиций в ее биржевой фонд Defense Industrials Active в феврале, незадолго до начала военных действий США против Тегерана", - говорится в статье.
Отмечается, что в число крупнейших активов Defense Industrials Active входят оборонные конгломераты RTX, Lockheed Martin и Northrop Grumman, являющиеся ключевыми подрядчиками Пентагона.
Издание при этом отмечает, что обсуждавшееся брокером Хегсета вложение в конечном итоге не состоялось, так как фонд на момент переговоров еще не был доступен для покупки клиентам Morgan Stanley. Остается неизвестным, нашел ли брокер Хегсета альтернативу для инвестиций.
Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл позже назвал статью издания неверной и сфабрикованной, потребовав ее удаления.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.