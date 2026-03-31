Рейтинг@Mail.ru
СМИ: брокер Хегсета хотел инвестировать в оборонку перед атакой США на Иран
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:17 31.03.2026 (обновлено: 03:49 31.03.2026)
https://ria.ru/20260331/broker-2083906641.html
СМИ: брокер Хегсета хотел инвестировать в оборонку перед атакой США на Иран
СМИ: брокер Хегсета хотел инвестировать в оборонку перед атакой США на Иран - РИА Новости, 31.03.2026
СМИ: брокер Хегсета хотел инвестировать в оборонку перед атакой США на Иран
Брокер шефа Пентагона Пита Хегсета пытался произвести крупное инвестиционное вложение в оборонную сферу перед началом операции США против Ирана, пишет издание... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T03:17:00+03:00
2026-03-31T03:49:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
пит хегсет
министерство обороны сша
morgan stanley
blackrock
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079264110_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f86844fbbedc874ae8b2e97fb7533369.jpg
https://ria.ru/20260319/ssha-2081737819.html
https://ria.ru/20260324/ssha-2082728092.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079264110_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_01e851ad37aa05d2c24eb1764d3039da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, израиль, пит хегсет, министерство обороны сша, morgan stanley , blackrock
В мире, США, Иран, Израиль, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Morgan Stanley , BlackRock
СМИ: брокер Хегсета хотел инвестировать в оборонку перед атакой США на Иран

FT: брокер Хегсета пытался инвестировать в оборонную сферу перед атакой на Иран

© REUTERS / Kevin LamarqueПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Брокер шефа Пентагона Пита Хегсета пытался произвести крупное инвестиционное вложение в оборонную сферу перед началом операции США против Ирана, пишет издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
"Брокер Хегсета из Morgan Stanley связался с (инвестиционной компанией - ред.) BlackRock по поводу многомиллионных инвестиций в ее биржевой фонд Defense Industrials Active в феврале, незадолго до начала военных действий США против Тегерана", - говорится в статье.
Отмечается, что в число крупнейших активов Defense Industrials Active входят оборонные конгломераты RTX, Lockheed Martin и Northrop Grumman, являющиеся ключевыми подрядчиками Пентагона.
Издание при этом отмечает, что обсуждавшееся брокером Хегсета вложение в конечном итоге не состоялось, так как фонд на момент переговоров еще не был доступен для покупки клиентам Morgan Stanley. Остается неизвестным, нашел ли брокер Хегсета альтернативу для инвестиций.
Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл позже назвал статью издания неверной и сфабрикованной, потребовав ее удаления.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В миреСШАИранИзраильПит ХегсетМинистерство обороны СШАMorgan StanleyBlackRock
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала