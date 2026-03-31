В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два человека

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на пассажирский автобус в Шебекино Белгородской области, они госпитализированы, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор отметил, что пострадавшая женщина госпитализирована с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями туловища и ног, а мужчина — с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями плеча и грудной клетки.