Кремлев заявил о намерении провести бой Бивола и Бетербиева в Москве - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
18:00 31.03.2026 (обновлено: 18:04 31.03.2026)
Кремлев заявил о намерении провести бой Бивола и Бетербиева в Москве
Кремлев заявил о намерении провести бой Бивола и Бетербиева в Москве - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
Кремлев заявил о намерении провести бой Бивола и Бетербиева в Москве
Международная ассоциация бокса (IBA) выражает намерение организовать третий бой между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым в Москве, заявил... РИА Новости Спорт, 31.03.2026
2026-03-31T18:00:00+03:00
2026-03-31T18:04:00+03:00
единоборства
спорт
бокс
москва
саудовская аравия
россия
дмитрий бивол
артур бетербиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764538217_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_f34f4058c76c5436231bdddb56e10566.jpg
https://ria.ru/20260330/khabib-2083785407.html
москва
саудовская аравия
россия
спорт, бокс, москва, саудовская аравия, россия, дмитрий бивол, артур бетербиев, умар кремлев, ibf, iba, wbo
Единоборства, Спорт, Бокс, Москва, Саудовская Аравия, Россия, Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев, Умар Кремлев, IBF, IBA, WBO
Кремлев заявил о намерении провести бой Бивола и Бетербиева в Москве

Кремлев: IBA организует третий бой между Биволом и Бетербиевым в Москве

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Международная ассоциация бокса (IBA) выражает намерение организовать третий бой между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым в Москве, заявил президент организации Умар Кремлев.
В феврале 2025 года Бивол в Эр-Рияде одержал победу над Бетербиевым решением большинства судей и завоевал принадлежавшие соотечественнику титулы Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO) в полутяжелом весе. В первом бою, который состоялся в октябре 2024 года в столице Саудовской Аравии, победил Бетербиев, объединив пояса и став абсолютным чемпионом мира.
"IBA готова организовать бой трилогии между Биволом и Бетербиевым. Это лучшие боксеры в мире, поединок которых - событие глобального масштаба. Однако им еще предстоит провести по одному промежуточному поединку до очной встречи. После этого, уже в конце года, можно будет предметно планировать и организовывать их третий бой", - приводятся слова Кремлева в Telegram-канале IBA.
"Мы нацелены на организацию этой трилогии в России. Считаю, что сегодня проведение такого поединка выглядит вполне реалистично. Учитывая текущую мировую обстановку, Москва является самой подходящей и безопасной площадкой для события такого масштаба - здесь действительно можно все организовать на самом высоком уровне", - добавил функционер.
Бивол 30 мая проведет защиту титула IBF с немцем Михаэлем Айфертом. Бой состоится на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.
Пресс-конференция Х. Нурмагомедова - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
"Попробуй сказать это моей сестре": зачем Хабибу война с женщинами в ММА
30 марта, 17:30
 
ЕдиноборстваСпортБоксМоскваСаудовская АравияРоссияДмитрий БиволАртур БетербиевУмар КремлевIBFIBAWBO
 
