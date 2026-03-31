Кремлев заявил о намерении провести бой Бивола и Бетербиева в Москве

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Международная ассоциация бокса (IBA) выражает намерение организовать третий бой между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым в Москве, заявил президент организации Умар Кремлев.
В феврале 2025 года Бивол в Эр-Рияде одержал победу над Бетербиевым решением большинства судей и завоевал принадлежавшие соотечественнику титулы Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO) в полутяжелом весе. В первом бою, который состоялся в октябре 2024 года в столице Саудовской Аравии, победил Бетербиев, объединив пояса и став абсолютным чемпионом мира.
"IBA готова организовать бой трилогии между Биволом и Бетербиевым. Это лучшие боксеры в мире, поединок которых - событие глобального масштаба. Однако им еще предстоит провести по одному промежуточному поединку до очной встречи. После этого, уже в конце года, можно будет предметно планировать и организовывать их третий бой", - приводятся слова Кремлева в Telegram-канале IBA.
"Мы нацелены на организацию этой трилогии в России. Считаю, что сегодня проведение такого поединка выглядит вполне реалистично. Учитывая текущую мировую обстановку, Москва является самой подходящей и безопасной площадкой для события такого масштаба - здесь действительно можно все организовать на самом высоком уровне", - добавил функционер.
Бивол 30 мая проведет защиту титула IBF с немцем Михаэлем Айфертом. Бой состоится на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.