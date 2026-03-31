Россиянам рассказали, как выгодно купить билет в купе и СВ

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Цена билетов в купе и СВ увеличивается по мере заполнения поезда и ближе к дате отправления, поэтому выгоднее всего покупать их заранее, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
"Полагаю, в данном случае речь идет о вагонах купе и СВ, в которых применяется система динамического ценообразования. Стоимость проезда при ее применении зависит от разных факторов, и основной – это спрос. Соответственно, по мере заполнения поезда ближе к дате отправления цена возрастает", - ответил Пястолов в преддверии Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ) на вопрос, почему пассажиры иногда видят, что цена билета на юг выросла по сравнению с той, что была еще неделю или две назад.
"Поэтому наиболее выгодным вариантом станет заблаговременная покупка билетов", - посоветовал глава ФПК.
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в поездах дальнего следования в России.
Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет впервые. Он состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
