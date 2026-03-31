Грэм* призвал Трампа убрать базы США из Испании
Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен РФ в список террористов и экстремистов) призвал президента США Дональда Трампа ответить Испании на закрытие воздушного РИА Новости, 31.03.2026
Грэм призвал Трампа передислоцировать базы США из Испании
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен РФ в список террористов и экстремистов) призвал президента США Дональда Трампа ответить Испании на закрытие воздушного пространства для самолетов, участвующих в операции против Ирана, и передислоцировать базы США из европейской страны.
"Я призываю президента Трампа не оставлять без ответа решение правительства Испании о закрытии их воздушного пространства для армии США", - написал Грэм* в соцсети Х.
Сенатор заявил, что с радостью готов работать над санкциями против Мадрида.
Грэм* призвал Трампа закрыть базы ВВС США в Испании и передислоцировать их в страны, которые позволят Штатам использовать эти активы. "Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше", - указал Грэм.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.